Meghan Markle, muy feliz, anuncia la última hora de su hijo Archie desde California

Meghan Markle ha vuelto a valerse de las redes sociales para compartir una inesperada noticia de su hijo, el príncipe Archie. A punto de comenzar el nuevo curso, la duquesa de Sussex apura todo el tiempo del que dispone junto a sus hijos. Por ello ha tomado la decisión de llevárselos a un lugar muy especial para ella.

Meghan siente que en California disfruta de esa libertad que le fue recortada durante su estancia en Reino Unido. Alejada ya de la Familia Real británica, ahora es ella quien dispone a su antojo de su vida y de la de sus hijos. De ahí que el príncipe Archie se haya convertido ahora en protagonista por una foto compartida por Markle.

| Grok

Meghan Markle sorprende con lo último sobre el príncipe Archie

El mundo entero se paralizó cuando se supo que Meghan Markle estaba trabajando en un nuevo proyecto para Netflix. La expectación fue máxima, pues todos los ojos se dirigieron con rapidez a la Familia Real británica. No obstante, en Con amor, Meghan se aleja del rencor y proyecta a una Markle familiar y, sobre todo, madre del príncipe Archie y Lilibet.

Precisamente son sus hijos los protagonistas de la última hora confirmada por la duquesa de Sussex. Meghan está de lo más ilusionada con el estreno de la segunda temporada de su programa y ha compartido una foto inesperada. La sorpresa fue ver que el príncipe Archie no solo acompañó a su mamá al rodaje, sino que se convirtió en un cómplice de filmación.

| Instagram, @meghan

En una de las instantáneas, se ve cómo Archie sostiene una claqueta con picardía, haciendo el gesto de “¡corten!”, como si fuera parte del equipo. Sin duda una estampa improvisada, auténtica y tierna a la vez que ha hecho las delicias de Meghan.

La publicación destaca que Archie disfruta con su hermana de cada toma, atentos al monitor y compartiendo audífonos como si estuvieran viendo un gran show. Esa estampa simple, espontánea y llena de vida, fue parte de la magia del detrás de cámaras que Meghan ha querido compartir.

La noticia de que Archie ha visitado el set de rodaje de su madre ha causado furor entre los seguidores de la duquesa de Sussex. Markle, siempre pendiente de los suyos, quiso compartir con sus hijos su pasión y acercarlos a lo que durante años ha sido si trabajo. Sin duda, toda una experiencia con la que ha fortalecido los lazos con Archie y Lilibet.

Meghan Markle comparte su pasión con el príncipe Archie

Si bien Lilibet, a sus 4 años, todavía es pequeña para apreciar ciertos momentos de su entorno, con el príncipe Archie es distinto. El hijo mayor del príncipe Harry posee la capacidad para entender a qué se dedica su madre y de disfrutar de su trabajo. Meghan Markle, feliz de tener a su hijo cerca, le mostró su trabajo y fue una oportunidad para compartir su día a día.

Ver al príncipe Archie en plena acción, aunque fuera en su versión de mini-director habla de una Meghan que celebra su trabajo compartiéndolo sin reservas. Lo más importante para ella fue que, por primera vez, sus hijos la vieron trabajar. Fue algo que les permitió entender un poco mejor a qué se dedica mamá, de un modo dulce y entretenido.

Para Markle, este proyecto es uno de los más importantes para ella, pues representa su regreso a la pequeña pantalla. Ha compartido, ilusionada, imágenes del rodaje y de las personas con las que ha tenido oportunidad de reunirse, como el chef José Andrés. Señal inequívoca de lo feliz y orgullosa que está de esta segunda temporada.