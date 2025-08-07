Carles III copia Meghan Markle: la seva nova iniciativa

El rei Carles III ha fet un pas que ningú no esperava. Lluny de limitar-se als seus deures institucionals, el monarca ha decidit explorar una faceta empresarial que, curiosament, ressona amb els projectes a l'altra banda de l'Atlàntic.
Aquest moviment comercial, centrat en una de les seves grans passions, ha desfermat comparacions inevitables i ha posat el focus en la irònica convergència d'estratègies entre el rei i la seva nora, Meghan Markle, amb qui la relació és notòriament distant.
Quan semblava que les aigües no podien estar més dividides entre Buckingham i Montecito, un nou nexe d'unió, o potser de competència, ha sorgit de la manera més inesperada. Mentre la Família Reial s'esforça per projectar una imatge d'unitat i tradició, el rei Carles s'aventura en un terreny que fins ara semblava reservat als membres que han abandonat la primera línia institucional.
Galetes reials i tartà per als amics de quatre potes
La nova iniciativa del monarca no podria ser més personal. A través de la pàgina web oficial del Castell de Balmoral, un dels refugis més estimats de la família, s'ha llançat una exclusiva línia de productes per a gossos.
L'article estrella són unes galetes fornejades a mà a les cuines de l'històric castell escocès. Segons la descripció oficial, es preparen "amb estima en petites quantitats per al vostre príncep o princesa de quatre potes", un detall que vol connectar amb l'amor profund que els britànics, i el mateix rei, senten per les seves mascotes. Aquestes delícies canines es venen a un preu de 5 lliures.
Però la col·lecció va molt més enllà. Els propietaris més devots poden adquirir un collar de tweed per 32 lliures, una corretja a joc per 40, i fins i tot un bol amb l'escut d'armes reial.
La botiga de Sandringham, una altra de les residències reials, se suma a l'oferta amb un abric per a gossos dissenyat amb el clàssic estampat de quadres escocesos, un disseny que, segons s'indica, ha estat supervisat pel mateix monarca i que costa 44,99 lliures. És un desplegament de marxandatge de luxe que capitalitza la marca "Reial" per a un públic fidel.
S'inspira en la seva nora?
Aquest llançament comercial ha fet que molts girin la vista cap a Califòrnia. L'estratègia de Carles III recorda sospitosament els projectes de Meghan Markle. La duquessa de Sussex, a través de la seva marca d'estil de vida As Ever (anteriorment coneguda com a American Riviera Orchard), ha basat el seu nou camí professional en la venda de productes artesanals i personals, com melmelades, tes i mescles per a forn. El més cridaner és que en els registres de la seva marca també s'hi incloïen, explícitament, galetes per a gossos.
Resulta irònic que una iniciativa empresarial d'aquest tipus, sovint vista amb recel pels sectors més conservadors quan la protagonitzen els Sussex, sigui ara replicada des del cor mateix de la monarquia.
La narrativa de Meghan, que apel·la al vessant personal i a un estil de vida amb aspiracions, sembla haver trobat un ressò inesperat en el seu sogre. Aquest moviment podria interpretar-se com una modernització de la marca Windsor, però també com una tàcita admissió que el model de negoci dels Sussex té un potencial que a Palau no estan disposats a ignorar.
Els problemes no cessen
La tensió entre Carles III i els Sussex és un fet ben documentat, alimentat per entrevistes explosives i les memòries del príncep Harry. Fonts properes a palau parlen d'una desconfiança profunda, especialment envers Meghan, cosa que fa que aquest paral·lelisme empresarial sigui encara més fascinant.
És una simple coincidència nascuda d'un amor compartit pels gossos i els productes de qualitat, o una calculada estratègia comercial inspirada en qui va decidir jugar fora de les regles de la Firma?