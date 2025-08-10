Máxima sorpresa en Buckingham Palace por lo que se ha descubierto de Eugenia de York

Eugenia de York ha vuelto a ponerse en el foco mediático. Y es que se ha descubierto algo sobre ella que ha sorprendido tanto en Buckingham Palace como a todo el mundo.

Lo que se ha revelado es que la joven tiene ahora como vecino en Portugal a una figura de relevancia internacional. Sí, un famosísimo deportista ha decidido adquirir una propiedad al lado de la suya. Y ella está encantada, teniendo en cuenta que es una verdadera apasionada de la disciplina que él practica.

| Europa Press

Un nuevo vecino para Eugenia de York que sorprende dentro y fuera de Buckingham Palace

Eugenia de York era noticia hace unos días porque había estado disfrutando de sus vacaciones junto a Robbie Williams. Pero hoy lo es por otro motivo que también tiene que ver con el mundo del famoseo. Ni más ni menos porque una celebrity internacional se ha convertido en su vecina.

En concreto, parece ser que quien ha comprado una finca cerca de la que ella tiene en Portugal es Max Verstappen, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1. En el Alentejo es donde el piloto ha adquirido un terreno para construirse allí una casa, en la que descansar y disfrutar junto a su mujer, Kelly Piquet, y su hija.

La noticia la ha publicado el Daily Mail. Y ha destapado, además, que el enclave, conocido por sus playas y estilo de vida exclusivo, se ha convertido en refugio de celebrities que buscan privacidad lejos de las cámaras.

Eugenia de York y Jack Brooksbank llevan tiempo disfrutando de este rincón portugués. Allí han encontrado el equilibrio entre su vida familiar, sus compromisos sociales y un ambiente relajado que contrasta con la formalidad de Londres. Su residencia en Portugal se ha convertido en uno de sus lugares favoritos para escapar del bullicio mediático.

Ahora, la llegada de un vecino como Max Verstappen promete dar aún más notoriedad a la zona. El piloto neerlandés construirá una casa que, según se ha filtrado, será tan impresionante como exclusiva. Para muchos, esta coincidencia de vecinos es una curiosidad digna de portada, y para Buckingham Palace, un detalle más en la vida moderna y cosmopolita de la princesa.

Eugenia de York, encantada con su nuevo vecino

Que Eugenia de York y su marido tengan como vecino a Verstappen les tendrá absolutamente maravillados. Y es que la pareja es conocida por su afición al mundo del motor, especialmente a la Fórmula 1. Un ejemplo es que han sido invitados por la escudería Red Bull Racing, precisamente la del mencionado piloto, para presenciar el Gran Premio de Abu Dabi desde dentro del paddock.

Este vínculo previo añade un matiz especial a la noticia. No es solo que la realeza británica y un tetracampeón de F1 sean ahora vecinos, sino que ya existe un interés común que podría propiciar encuentros y amistades más estrechas. De ahí que no se descarta que esta cercanía se traduzca en colaboraciones o incluso en momentos sociales que terminen captando la atención de la prensa.

| Instagram, @bluemarinefoundation

En el entorno del Alentejo, la llegada de Verstappen también ha generado expectación. Los residentes saben que la presencia de figuras como él y la hija del príncipe Andrés aumenta el interés por la región. Y también refuerza la imagen de destino seguro y discreto que tanto valoran quienes eligen invertir allí.

Desde que contrajo matrimonio con Jack Brooksbank, Eugenia ha equilibrado su papel como miembro de la familia real británica con una vida personal marcada por su trabajo y su vida personal. Madre de dos hijos, combina su labor en el sector del arte con su papel institucional, y siempre ha intentado mantener cierto grado de privacidad.

Sin embargo, su conexión con figuras de renombre internacional, ya sea por amistades o ahora por vecindad, la mantiene inevitablemente en el radar mediático. En Buckingham Palace, donde cada movimiento de los miembros de la familia se sigue de cerca, este tipo de noticias no pasan desapercibidas. Es más, añade color a la narrativa pública de la joven.