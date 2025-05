Oficial: Aitana confirma qui és el seu nou xicot

Hi ha històries d'amor que aconsegueixen mantenir en suspens tant la premsa rosa com els milions de seguidors dels seus protagonistes. La d'Aitana, sens dubte, és una d'elles. Després de mesos de rumors, mirades còmplices i pistes deixades a propòsit —o no tant— a les xarxes socials, la cantant ha esvaït tots els dubtes. El cor d'Aitana ja té nou amo i, per primera vegada des de la seva sonada ruptura amb Sebastián Yatra, ha volgut compartir-ho amb el món d'una manera tan espontània com significativa.

En l'univers de les celebrities, on la discreció sol ser sinònim de rumors multiplicats, Aitana s'havia convertit en tota una experta en l'art de mantenir la seva vida privada fora del focus. No obstant això, els temps canvien, i sembla que l'artista catalana ha decidit escriure un nou capítol sentimental amb un gest que no deixa lloc a dubtes. Però qui és la persona que ha aconseguit conquistar-la després de diversos mesos d'especulacions?

Una història que comença al Japó i culmina a Nova York

El nou romanç d'Aitana s'ha gestat lluny dels flaixos tradicionals, però sota l'atenta mirada de les xarxes socials. Tot va començar durant un viatge al Japó, destinació en què la cantant va coincidir amb Plex, un dels youtubers més populars del moment. Encara que inicialment la presència d'Aitana en els vídeos del creador de contingut va ser interpretada com una simple amistat, la química entre ambdós es va fer notar des del primer minut.

La comunitat fan no va trigar a recopilar petites pistes: mirades, gestos còmplices i missatges creuats a les xarxes que donaven peu a tot tipus de teories. Posteriorment, van tornar a coincidir a la República Dominicana, encara que sense imatges conjuntes, però sí amb nombroses indirectes compartides pels seus respectius cercles d'amics. L'expectació augmentava per moments i, quan semblava que tot quedaria en meres rumors, un gir de guió inesperat va arribar des de la ciutat de Nova York.

Un fan, atent i amb ull clínic, va aconseguir captar la parella passejant junts pels carrers de Manhattan, cosa que va acabar per alimentar la curiositat mediàtica. No obstant això, l'autèntic bombazo arribaria dies després, quan Plex va publicar un vlog des de la Gran Poma que inclouria la presència estel·lar d'Aitana. No va ser una aparició casual: la cantant va protagonitzar el tancament del vídeo, acomiadant-se amb la emblemàtica frase del canal de Plex: “Recordeu que al final sempre som històries”.

El detall no va passar desapercebut: no només per la complicitat en el gest i el to afectuós amb què es van dirigir tant a la càmera com entre ells, sinó perquè Aitana va triar aquesta plataforma per fer oficial la seva relació. L'escena, ràpidament viralitzada a les xarxes socials, ha estat interpretada com la confirmació definitiva del romanç.

Reaccions oficials i l'impacte a les xarxes socials

La confirmació visual, lluny d'apagar els rumors, ha provocat una onada de reaccions. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris celebrant la notícia, amb hashtags com #AitanaYPlex i #NouRomanceAitana copant tendències tant a Twitter com a Instagram. Fins i tot alguns amics propers de la parella han comentat amb guiños a les seves pròpies comptes, com les amigues d'Aitana, que no han dubtat a deixar emojis de cors a les últimes publicacions del youtuber.

Per la seva banda, Plex ha preferit mantenir un perfil baix respecte a la seva vida sentimental en altres plataformes, però el somriure còmplice i la naturalitat amb què ambdós han compartit pla al vídeo no deixen marge d'error. Aitana, per la seva banda, ha estat clara: no han fet falta paraules grandiloqüents ni exclusives en revistes del cor per oficialitzar el noviazgo; un gest senzill i autèntic ha bastat per conquerir tant els seus seguidors com la premsa especialitzada.

La premsa rosa, que ha seguit al detall cada pas sentimental de la cantant des de la seva ruptura amb Miguel Bernardeau i la posterior relació amb Sebastián Yatra, reconeix el canvi de rumb en la gestió de l'exposició mediàtica d'Aitana. Ja no es tracta de negar-ho ni d'amagar-se: ara, Aitana tria quan i com compartir els detalls de la seva vida amorosa. I, si alguna cosa ha quedat clara, és que l'artista està vivint un moment personal dolç i plenament reconciliada amb l'atenció mediàtica que genera la seva figura.