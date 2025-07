Màxima felicitat de Gessamí Caramés: El nadó, a punt de néixer

Gessamí Caramés està vivint un dels moments més dolços de la seva vida, i no pas a la cuina. La popular cuinera de TV3, coneguda per la seva participació al programa Cuines al costat d'Arnau París i Marc Ribas, ha compartit una gran notícia que ha commogut els seus seguidors: la seva família està a punt de rebre un nou membre.

Una família unida també entre fogons

Gessamí no és només una xef reconeguda pel seu talent i proximitat a la televisió; també és part essencial d’un negoci familiar a l’Ametlla de Mar. Juntament amb els seus germans, la Claudia i en Dani, regenta el restaurant Meleta de romer, un homenatge al nom que ella mateixa va popularitzar i a la tradició culinària que ha mamat des de petita.

La Claudia és la cap de sala, el Dani treballa com a segon de cuina i la Gessamí lidera els fogons. Al seu costat, els seus pares col·laboren activament, fent del restaurant no només un lloc on es menja bé, sinó un espai on es respira complicitat i afecte familiar.

| TV3

“Sempre hem estat molt familiars”, explicava recentment en una entrevista. “Confio molt en ells. En qui podria confiar més?”. Aquesta confiança es trasllada a cada gest i cada paraula que comparteix a les xarxes, on sol mostrar moments íntims amb els seus pares, germans i ara també amb la seva futura neboda.

L’espera de la Nina, una barreja d’emoció i tendresa

Fa tot just unes hores, Gessamí va publicar unes imatges que han enterbolit els seus seguidors. En elles se la veu amb la seva família en una barca, abraçant la Carla, visiblement embarassada. En el missatge que acompanya la imatge, la xef expressa la seva emoció davant el naixement imminent de la petita Nina.

| Instagram

“Encara no m’ho crec, no en sóc conscient, no sé què se sent… Sé que tot canviarà MOLT, sé que és un canvi per sempre i sé que el meu cor es farà una mica més gran perquè ella hi càpiga còmodament”.

A més, recordava amb afecte la relació que sempre ha tingut amb el seu germà Dani, evocant les nits en què dormia al seu costat quan era petit i tenia por. “Ja tenim ganes de veure’t la carona i de sentir-te en tots els sentits”, concloïa el seu missatge, que ha estat rebut amb centenars de felicitacions per part de seguidors.

Una xef que conquereix dins i fora de la cuina

Gessamí Caramés s’ha guanyat l’afecte del públic català no només per la seva habilitat entre fogons, sinó per la seva manera de ser: propera, transparent i sempre carregada de sensibilitat. En les seves entrevistes ha defensat una cuina autèntica, feta amb amor, i ha criticat sense complexos els menús d’alta gamma que “presumeixen de cuina de producte, però et fan sortir amb gana”.

Per a ella, l’important és que el menjar alimenti el cos… i l’ànima. I precisament això és el que transmet amb el seu missatge sobre la Nina: una emoció real, honesta, sense adorns. Perquè l’arribada d’una neboda no és només un esdeveniment familiar més, és un petit terratrèmol emocional que ho remou tot i ho omple de sentit.

La Nina encara no ha nascut, però ja és estimada per una família que respira amor i cuina. I amb una tieta com Gessamí Caramés, no hi ha cap dubte: serà una nena feliç, envoltada de tendresa, i alimentada amb els millors sabors de la vida.