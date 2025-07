Máxima felicidad de Gessamí Caramés: El bebé a punto de nacer

Gessamí Caramés está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, y no precisamente en la cocina. La popular cocinera de TV3, conocida por su participación en el programa Cuines junto a Arnau París y Marc Ribas, ha compartido una noticia que ha conmovido a sus seguidores: su familia está a punto de recibir a un nuevo miembro.

Una familia unida también entre fogones

Gessamí no es solo una chef reconocida por su talento y cercanía en televisión; también es parte esencial de un negocio familiar en l’Ametlla de Mar. Junto a sus hermanos, Claudia y Dani, regenta el restaurante Meleta de romer, un homenaje al apodo que ella misma popularizó y a la tradición culinaria que ha mamado desde pequeña.

Claudia es la jefa de sala, Dani trabaja como segundo de cocina y Gessamí lidera los fogones. A su lado, sus padres colaboran activamente, haciendo del restaurante no solo un lugar donde se come bien, sino un espacio donde se respira complicidad y afecto familiar.

| TV3

“Siempre hemos sido muy familiares”, explicaba recientemente en una entrevista. “Confío mucho en ellos. ¿En quién podría confiar más?”. Esa confianza se traslada a cada gesto y cada palabra que comparte en redes, donde suele mostrar momentos íntimos con sus padres, hermanos y ahora también con su futura sobrina.

La espera de Nina, una mezcla de emoción y ternura

Hace apenas unas horas, Gessamí publicó unas imágenes que han enternecido a sus seguidores. En ellas se la ve junto a su familia en un barco, abrazando a Carla, visiblemente embarazada. En el mensaje que acompaña la imagen, la chef expresa su emoción ante el inminente nacimiento de la pequeña Nina.

| Instagram

“Todavía no me lo creo, no soy consciente, no sé qué se siente… Sé que todo cambiará MUCHO, sé que es un cambio para siempre y sé que mi corazón se hará un poquito más grande para que ella quepa cómodamente”.

Además, recordaba con cariño la relación que siempre ha tenido con su hermano Dani, evocando las noches en que dormía junto a él cuando era pequeño y tenía miedo. “Ya tenemos ganas de verte la carita y de sentirte en todos los sentidos”, concluía su mensaje, que ha sido recibido con cientos de felicitaciones por parte de seguidores.

Una chef que conquista dentro y fuera de la cocina

Gessamí Caramés se ha ganado el cariño del público catalán no solo por su habilidad entre fogones, sino por su forma de ser: cercana, transparente y siempre cargada de sensibilidad. En sus entrevistas ha defendido una cocina auténtica, hecha con amor, y ha criticado sin complejos los menús de alta gama que “presumen de cocina de producto pero te hacen salir con hambre”.

Para ella, lo importante es que la comida alimente el cuerpo… y el alma. Y precisamente eso es lo que transmite con su mensaje sobre Nina: una emoción real, honesta, sin adornos. Porque la llegada de una sobrina no es solo un evento familiar más, es un pequeño terremoto emocional que lo remueve todo y lo llena de sentido.

Nina aún no ha nacido, pero ya es querida por una familia que respira amor y cocina. Y con una tía como Gessamí Caramés, no cabe duda: será una niña feliz, rodeada de ternura, y alimentada con los mejores sabores de la vida.