Francesc Mauri mostra les imatges més impactants de la calamarsada

per Joan Grimal

La tarda de divendres 11 de juliol quedarà gravada a la memòria de molts catalans com una de les més intenses de l'estiu. Les tempestes anunciades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) van descarregar amb força en diverses comarques del terç nord i el centre de Catalunya, deixant imatges tan espectaculars com preocupants.

Un dels que més activament va compartir la magnitud del fenomen va ser el meteoròleg Francesc Mauri, que va publicar fotografies impactants al seu perfil de X (abans Twitter), en les quals es pot veure la mida inusual dels grans de calamarsa que van caure durant l'episodi.

Grans de calamarsa de la mida de monedes d'euro

En les imatges difoses per Mauri, especialment a la zona de Rivert (Pallars Jussà), s'observa com alguns trossos de calamarsa assoleixen una mida que supera fàcilment la d'una moneda d'euro.

| Canva

Aquestes boles de gel, amb formes irregulars i nuclis cristal·lins, van ser recollides per veïns després de la tempesta i mostren la intensitat de la pedregada. Els efectes no es van limitar a aquesta zona, ja que altres localitats com Torelló, Avià, Figuerola d'Orcau o Roda de Ter també van reportar pluges intenses i calamarsa de forma localitzada.

Les xifres del diluvi

Segons les dades compartides per Meteocat i difoses pel mateix Mauri, fins a les 18:30 hores s'havien registrat precipitacions molt significatives. A Navès, per exemple, s'hi van acumular 40 mm d'aigua en només mitja hora. A Ger, els pluviòmetres van marcar 37 mm, la mateixa quantitat que a Torelló.

| TV3

Avià va quedar amb 32 mm, mentre que a Roda de Ter i Figuerola d'Orcau es van registrar 28 i 27 mm respectivament. Totes aquestes dades reflecteixen la brutalitat d'una tempesta que, tot i ser breu, va descarregar amb una força poc habitual per a aquest tram de l'estiu.

Una combinació de pluja, calamarsa i vent

El més perillós d'aquestes tempestes no va ser únicament la quantitat d'aigua o la mida dels grans de calamarsa, sinó la combinació de factors. En moltes zones es van registrar ratxes de vent fortes que van dificultar la visibilitat, mentre que la calamarsa, en caure amb velocitat i de forma sobtada, va causar danys en vidres de cotxes i fins i tot cultius.

En algunes localitats del Pallars i la comarca d'Osona, els veïns van reportar que es van viure moments d'autèntic pànic durant el pas de la tempesta, especialment en llocs on el fenomen va arribar sense avís previ.

La difusió de les imatges no va trigar a viralitzar-se. En pocs minuts, les publicacions de Mauri a les xarxes socials van ser compartides milers de vegades, convertint-se en un termòmetre visual del que es va viure a Catalunya. Usuaris de tota la comunitat autònoma van començar a pujar les seves pròpies fotos.

Un estiu amb episodis extrems

Aquest nou episodi confirma el que els experts fa anys que adverteixen: l'estiu mediterrani està mutant cap a un patró cada cop més extrem, en què s'alternen dies de calor asfixiant amb fenòmens convectius violents com el que es va viure ahir.

Francesc Mauri, un dels meteoròlegs més reconeguts de Catalunya, no només va advertir de la possibilitat de tempestes intenses, sinó que ha insistit en la necessitat d'adaptar les infraestructures i sistemes d'alerta davant fenòmens cada cop més freqüents i destructius.