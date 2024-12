El plat fàcil de preparar que Gessamí Caramés et recomana per a aquestes festes

Nadal ja és aquí, i amb ell arriben les reunions familiars, els intercanvis de regals i, per descomptat, els elaborats àpats. Per a molts, aquestes dates són l'oportunitat de lluir-se a la cuina, però això no sempre significa passar hores preparant plats complicats. De fet, hi ha opcions senzilles que poden sorprendre igual o més als comensals.

Gessamí Caramés, reconeguda presentadora de Cuines a 3Cat, ha compartit una idea perfecta per a aquells que busquen un entrant fàcil, ràpid i molt vistós. Es tracta d'un arbre de Nadal comestible elaborat amb formatge fresc, raïm i altres ingredients bàsics que pots trobar a qualsevol supermercat. "Vols un entrant que sorprengui els teus convidats? Això és perfecte per a tu", va assegurar Gessamí en el vídeo explicatiu.

Ingredients bàsics per a una presentació única

Per a la base de l'arbre, Caramés proposa utilitzar formatge crema combinat amb tomàquet sec i herbes aromàtiques. "En aquest cas, utilitzem orenga fresca, però si no la trobes, també serveix la seca", va explicar la presentadora, mostrant com aquesta herba aporta un toc distintiu. L'estructura de l'arbre es forma amb el formatge, modelat acuradament amb dues culleres per donar-li volum. "L'important és que des del principi busquem donar-li forma d'arbre", comenta Gessamí. Un cop llesta la base, el següent pas és afegir les decoracions.

La decoració de l'arbre es realitza amb raïm, que actuen com les clàssiques boles nadalenques. Alternant colors entre raïm verd i vermell, s'aconsegueix un efecte visual molt atractiu. "I aquí tenim les nostres boles de Nadal", va comentar Caramés mentre col·locava el raïm estratègicament a l'arbre.

Per finalitzar, Gessamí afegeix una base feta amb torrades de pa i col·loca una estrella a la part superior. "Tallem un quadrat de formatge i, amb un tallapastes en forma d'estrella, la fem", va detallar la cuinera. Aquest toc final converteix el plat en una autèntica obra d'art nadalenca.

| TV3

Un toc aromàtic i dolç

Per a aquells que vulguin donar-li un aire encara més nadalenc, la presentadora suggereix afegir unes branquetes de romaní al voltant de l'arbre, aportant tant aroma com estètica. "Una mica de mel de romaní també pot donar-li aquest punt dolç que combina perfectament amb el formatge i el raïm", va afegir Gessamí, ressaltant la versatilitat de la recepta.

Aquest plat no només destaca per la seva presentació, sinó també per la seva versatilitat. Pot servir-se com a entrant lleuger abans dels plats principals o fins i tot com un acompanyament a la sobretaula, especialment si es combina amb altres aperitius. Sens dubte, aquest arbre de Nadal comestible és l'opció perfecta per a aquells que busquen impressionar els seus convidats sense complicar-se massa. Fàcil, ràpid i ple d'esperit nadalenc, promet ser el centre de totes les mirades a la taula.