Mary Donaldson (reina de Dinamarca) pren una decisió amb el seu marit i els seus fills

La reina Mary de Dinamarca ha sorprès amb una decisió que marca un canvi en la seva relació amb l'opinió pública. Ha decidit publicar un vídeo juntament amb el seu marit i els seus fills, mostrant escenes de la seva vida diària al Palau Fredensborg. Amb aquest gest vol frenar les especulacions sobre el seu matrimoni i la relació dels prínceps amb els seus pares.
L'objectiu de Mary és apropar la monarquia danesa als ciutadans i transmetre una imatge de transparència. Vol mostrar la seva família en un entorn natural i quotidià, molt lluny de la solemnitat dels actes oficials. La naturalitat de les imatges contrasta amb l'hermetisme que ha acompanyat la institució durant anys.
Mary Donaldson s'ha inspirat en Kate Middleton, que ja va recórrer a aquesta estratègia al Regne Unit. La princesa de Gal·les ha utilitzat vídeos i fotografies familiars per desmentir rumors i enfortir la confiança de l'opinió pública. Mary ha decidit seguir aquest mateix camí per reforçar la unió amb els danesos.
Les similituds entre Mary i Kate han estat destacades en nombroses ocasions. Totes dues van ser plebees abans de casar-se amb l'hereu al tron i van conquerir els seus pobles amb gràcia i dedicació. També han sabut destacar en la moda i en la manera d'apropar-se a la gent.
La bona decisió de la reina Mary
El vídeo gravat a Fredensborg no només mostra la família, sinó també els jardins privats de la residència. Aquests espais van ser dissenyats en el seu dia per la reina Ingrid de Dinamarca i són part del llegat històric. Amb aquesta obertura, Mary reivindica a més el valor de la natura, un tema que també comparteix amb Kate.
La gravació es va realitzar en col·laboració amb el programa Sáren Vesters Garden, que va oferir una visió íntima i propera de la vida de la reina. Els espectadors van poder veure una faceta més personal de Mary, allunyada del protocol i dels discursos oficials. El resultat ha generat gran expectació a la premsa danesa i internacional.
Els experts veuen aquest pas com una estratègia encertada i molt adaptada a l'era digital. En un temps en què els rumors es difonen amb rapidesa, oferir imatges reals és la millor manera de protegir la credibilitat. Mary demostra que sap moure's en un terreny cada cop més exigent.
Amb aquesta decisió, Mary Donaldson vol reforçar l'estabilitat de la institució i transmetre unitat amb el seu marit i els seus fills. La seva prioritat és cuidar la imatge de la família i apropar-la a la ciutadania. Caldrà esperar per comprovar si aconsegueix frenar els rumors, però ja ha situat la monarquia danesa al centre del debat internacional.