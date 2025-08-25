Mary Donaldson (reina de Dinamarca) toma otra decisión con su marido y sus hijos

La reina Mary de Dinamarca ha sorprendido con una decisión que marca un cambio en su relación con la opinión pública. Ha decidido publicar un vídeo junto a su marido y sus hijos, mostrando escenas de su vida diaria en el Palacio Fredensborg. Con este gesto busca frenar las especulaciones sobre su matrimonio y la relación de los príncipes con sus padres.

El objetivo de Mary es acercar la monarquía danesa a los ciudadanos y transmitir una imagen de transparencia. Quiere mostrar a su familia en un entorno natural y cotidiano, muy lejos de la solemnidad de los actos oficiales. La naturalidad de las imágenes contrasta con el hermetismo que ha acompañado a la institución durante años.

| Europa Press

Mary Donaldson se ha inspirado en Kate Middleton, que ya recurrió a esta estrategia en Reino Unido. La princesa de Gales ha usado vídeos y fotografías familiares para desmentir rumores y fortalecer la confianza de la opinión pública. Mary ha decidido seguir ese mismo camino para reforzar la unión con los daneses.

Las similitudes entre Mary y Kate han sido destacadas en numerosas ocasiones. Ambas fueron plebeyas antes de casarse con el heredero al trono y conquistaron a sus pueblos con gracia y dedicación. También han sabido destacar en la moda y en la forma de acercarse a la gente.

La buena decisión de la reina Mary

El vídeo grabado en Fredensborg no solo muestra a la familia, sino también los jardines privados de la residencia. Estos espacios fueron diseñados en su día por la reina Ingrid de Dinamarca y son parte del legado histórico. Con esta apertura, Mary reivindica además el valor de la naturaleza, un tema que también comparte con Kate.

| Instagram, @detdanskekongehus

La grabación se realizó en colaboración con el programa Sáren Vesters Garden, que ofreció una visión íntima y cercana de la vida de la reina. Los espectadores pudieron ver un lado más personal de Mary, alejado del protocolo y los discursos oficiales. El resultado ha generado gran expectación en la prensa danesa e internacional.

Los expertos ven este paso como una estrategia acertada y muy adaptada a la era digital. En un tiempo en el que los rumores se difunden con rapidez, ofrecer imágenes reales es la mejor forma de proteger la credibilidad. Mary demuestra que sabe moverse en un terreno cada vez más exigente.

Con esta decisión, Mary Donaldson busca reforzar la estabilidad de la institución y transmitir unidad con su marido y sus hijos. Su prioridad es cuidar la imagen de la familia y acercarla a la ciudadanía. Habrá que esperar para comprobar si logra frenar los rumores, pero ya ha situado a la monarquía danesa en el centro del debate internacional.