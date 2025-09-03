Martina i Ramon Pellicer: La foto més esperada de les vacances

Una simple imatge d'estiu, compartida sense ostentació, ha estat suficient per encendre la conversa sobre una figura televisiva que viu setmanes de transició. Enmig del seu comiat dels informatius del cap de setmana de TV3, el periodista ha reaparegut en un context proper i quotidià. El gest és mínim, la lectura mediàtica és majúscula, perquè mostra la cara domèstica de qui durant dècades va parlar des del plató.
Un sopar davant de l'Hotel Vela
L'escena sorgeix a stories d'Instagram i situa pare i filla sopant a Pez Vela, als peus del W Barcelona. La fotografia captura Ramon Pellicer sense corbata, relaxat i bronzejat, en un registre completament diferent del del TN. La publicació pertany a Martina i confirma que el periodista ha començat les seves vacances sense amagar-se.
Martina s'ha convertit en cronista involuntària d'aquests dies, mostrant plans, llocs i detalls sense caure en la sobreexposició. Amb vint-i-un anys i activitat constant a xarxes, domina el llenguatge de la immediatesa i sap seleccionar què explicar i què deixar fora. La seva presència a TikTok i Instagram l'ha situat entre les joves creadores catalanes més reconeixibles, tal com ja s'havia destacat mesos enrere.
El que confirma 3Cat i el que ell ja ha explicat
El moment arriba quan 3Cat oficialitza una renovació dels seus informatius per a la tardor, en què Pellicer deixa el TN cap de setmana. La cadena introdueix nous rostres, un moviment estratègic per connectar amb públics diversos i reforçar la seva oferta informativa en digital. El canvi respon a un pla global i marca el final d'una etapa històrica a la televisió pública de Catalunya.
El mateix periodista va definir la seva sortida com un “canvi desitjat”, subratllant que seguirà vinculat a la casa amb projectes ja en marxa. Entre ells hi figura La Marató 2025 i un format de reportatges amb mirada social, que reforça el seu vessant més periodístic. Les peces encaixen amb naturalitat: Pellicer abandona la taula de notícies, però no la conversa pública, i manté el pols amb un itinerari a mida.
Discreció, relleus i una narradora a la família
Que la primera imatge de vacances arribi pel perfil de la Martina no és casualitat, perquè el presentador gairebé no comparteix vida privada a xarxes. Quan el focus professional es desplaça cap a nous objectius, l'escena íntima funciona com a contrapunt i humanitza el comunicador de to solemne públicament. El relat canvia de narrador, però manté coherència amb una biografia feta d'ofici i distància prudent.
La foto no destapa cap romanç ni cap conflicte, però sí que confirma que el periodista gestiona la seva nova etapa amb serenitat i companyia. Pausa, família i horitzó, mentre el calendari de 3Cat avança cap a la seva estrena informativa i Pellicer prepara el seu retorn. L'interès del públic, però, seguirà perseguint aquests detalls quotidians que poques vegades concedeix.