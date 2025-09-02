La infanta Elena té un gest amb la seva tieta, la princesa Irene, que pocs oblidaran

La infanta Elena ha protagonitzat un gest cap a la seva tia, la princesa Irene, que no ha passat desapercebut. El detall, discret, però profundament significatiu, ha commogut aquells que segueixen de prop l'actualitat de la família reial. Molts coincideixen que es tracta d'una mostra de compromís que romandrà a la memòria durant molt de temps.
Aquest gest, que ha sorprès fins i tot els més escèptics, ha sortit a la llum en un context delicat per a la família Borbó. La princesa Irene travessa un moment complicat de salut, cosa que ha requerit la implicació directa del seu entorn més proper. En aquest escenari, la figura d'Elena ha adquirit un protagonisme inesperat i exemplar.
Segons ha explicat la periodista Pilar Eyre, Elena ha estat acompanyant la seva mare, la reina Sofia, sense separar-se'n en cap moment mentre cuiden la princesa Irene. Tant ella com la infanta Cristina han assumit la responsabilitat d'organitzar l'operatiu mèdic que atén la seva tia. Es tracta d'un esforç constant i silenciós que reflecteix una dedicació plena a la família.
El compromís personal de la infanta Elena i la seva germana amb la princesa Irene
La mateixa Eyre, a la seva columna per a Lecturas, ha descrit amb detall aquesta implicació. “No l'han deixada sola ni un moment i són les que organitzen l'operatiu mèdic de la seva tia Irene”, ha escrit, posant de relleu la importància d'aquest acompanyament. Una tasca que, encara que invisible per a molts, resulta essencial en moments de gran fragilitat.
L'experta en Casa Reial ha assenyalat que la princesa Irene no compta amb béns propis i que sempre ha depès del suport econòmic de la reina Sofia. D'aquí que l'ajuda de les infantes adquireixi encara més valor, ja que es tracta d'una dedicació totalment desinteressada. Així, Elena i Cristina s'han convertit en els veritables àngels guardians de la seva mare i la seva tia, assumint un paper de gran compromís personal.
Les infantes Elena i Cristina donen suport a la reina Sofia en un dels seus moments més durs
L'esforç de les filles de la reina Sofia no es limita a l'àmbit mèdic, sinó que també se centra a cuidar la seva progenitora. La reina emèrita travessa moments difícils en veure deteriorar-se la salut de la seva germana, amb qui ha compartit tota una vida. Per això, les seves filles intenten alleujar-li la càrrega i mantenir-la animada, evitant que el dolor la consumeixi completament.
Aquest gest de la infanta Elena, juntament amb Cristina i la seva proximitat constant a la seva mare, s'interpreta com una manera de retornar tot el que van rebre en el passat. La reina Sofia sempre ha prioritzat el benestar dels seus fills, i ara són elles qui li donen suport. En un context de dificultats i tensions familiars, la cura de la princesa Irene s'ha convertit en un símbol d'unió que pocs oblidaran.