Marta Riesco destapa el secret que Rocío Flores estava amagant a Rocío Carrasco

Aquesta setmana, el programa ¡De viernes! ha comptat amb un anunci inesperat: la participació estel·lar de Rocío Flores ha despertat una gran expectació. Al plató de No somos nadie, els seus companys han reaccionat amb sorpresa. Però ha estat Marta Riesco qui ha acaparat tota l'atenció.
La periodista i exparella d'Antonio David Flores ha aprofitat el seu torn de paraula i ha revelat un projecte fins ara desconegut. Segons ha explicat, es tractava d'un documental ideat com a contrarèplica al testimoni de Rocío Carrasco. El mateix que es va presentar a la sèrie Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Marta Riesco ha explicat que l'objectiu era clar: desmuntar una a una les acusacions de Carrasco contra la seva filla Rocío Flores i també contra Antonio David Flores. La comunicadora ha afirmat que ha tingut a les seves mans un dossier detallat.
Marta Riesco destapa en directe el secret que Rocío Flores fa molt de temps que amaga a Rocío Carrasco
“Vaig tenir a les meves mans un dossier amb la proposta”, ha dit en directe. I ha afegit més. “Les persones que estaven implicades en aquell contradocumental eren Rocío, Antonio David i l'equip de la defensa d'Antonio David”.
Segons ha explicat, el plantejament del documental era molt professional: “Es va fer una presentació que jo he tingut a casa meva. Estava superbé elaborada, editada i maquetada. Els fulls eren força gruixuts”, ha comentat.
Tot i que ja no conserva el material complet, ha assenyalat que encara pot tenir proves. “Puc tenir certs correus, perquè jo vaig donar algunes idees com a periodista”, ha afirmat amb fermesa.
Ningú al plató esperava la revelació que ha fet Marta Riesco sobre Rocío Flores i Rocío Carrasco
Marta Riesco ha deixat clar que el pla ha estat molt a prop de sortir a la llum. Només un motiu n'ha frenat el llançament: la productora ha considerat que el moment no era l'adequat. Per això, ha decidit posposar-lo indefinidament.
D'aquesta manera, Marta Riesco ha destapat un gran secret guardat durant anys: Rocío Flores ha estat involucrada en un projecte audiovisual que pretenia respondre a la seva mare. Ha volgut seguir els mateixos passos que Rocío Carrasco. I fer un docureality propi.
La notícia ha causat un gran rebombori tant dins del plató com a les xarxes socials. La revelació ha sorprès fins i tot aquells que coneixien de prop la família de Rocío Flores. Marta Riesco ha parlat i ha destapat el que Rocío Flores ha amagat durant tot aquest temps.