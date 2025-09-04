Marta Riesco destapa el secreto que Rocío Flores estaba escondiendo a Rocío Carrasco

Esta semana, el programa ¡De viernes! ha contado con un anuncio inesperado: La participación estelar de Rocío Flores ha despertado una gran expectación. En el plató de No somos nadie, sus compañeros han reaccionado con sorpresa. Pero ha sido Marta Riesco quien ha acaparado toda la atención.
La periodista y expareja de Antonio David Flores ha aprovechado su turno de palabra y ha revelado un proyecto hasta ahora desconocido. Según ha explicado, se trataba de un documental ideado como contrarréplica al testimonio de Rocío Carrasco. El mismo que se presentó en la serie Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Marta Riesco ha explicado que el objetivo era claro, desmontar una a una las acusaciones de Carrasco contra su hija Rocío Flores y también contra Antonio David Flores. La comunicadora ha afirmado que ha tenido en sus manos un dossier detallado.
Marta Riesco destapa en directo el secreto que Rocío Flores lleva mucho tiempo ocultando a Rocío Carrasco
“Tuve en mis manos un dossier con la propuesta”, ha dicho en directo. Y ha añadido más. “Las personas que estaban implicadas en ese contradocumental eran Rocío, Antonio David y el equipo de la defensa de Antonio David”.
Según ha contado, el planteamiento del documental era muy profesional: “Se hizo una presentación que yo he tenido en mi casa. Estaba superbién elaborada, editada y maquetada. Los folios eran bastante gordos”, ha comentado.
Aunque ya no conserva el material completo, ha señalado que aún puede tener pruebas. “Puedo tener ciertos correos, porque yo di algunas ideas como periodista”, ha afirmado con firmeza.
Nadie en el plató esperaba la revelación que ha hecho Marta Riesco sobre Rocío Flores y Rocío Carrasco
Marta Riesco ha dejado claro que el plan ha estado muy cerca de salir a la luz. Solo un motivo ha frenado su lanzamiento, la productora ha considerado que el momento no era el adecuado. Por eso, ha decidido posponerlo indefinidamente.
De esta manera, Marta Riesco ha destapado un gran secreto guardado durante años: Rocío Flores ha estado involucrada en un proyecto audiovisual que buscaba responder a su madre. Ha querido seguir los mismos pasos que Rocío Carrasco. Y hacer un docureality propio.
La noticia ha causado un gran revuelo tanto dentro del plató como en las redes sociales. La revelación ha sorprendido incluso a quienes conocían de cerca a la familia de Rocío Flores. Marta Riesco ha hablado y ha destapado lo que Rocío Flores ha escondido durante todo este tiempo.