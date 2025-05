Alfonso Arús entra en trànsit després de l'elecció de Lleó XIV: 'A mi el que em sembla...'

per Mireia Puig

El passat dijous, a les 18:07 h, la tan esperada fumata blanca va emergir des de la xemeneia de la Capella Sixtina. En qüestió de minuts, el cardenal Dominique Mamberti es va asomar al balcó central del Vaticà i va pronunciar el tradicional “Habemus papam”. El nou líder de l'Església catòlica ja era oficial: el cardenal Robert Francis Prevost, de nacionalitat estatunidenca, que adoptava el nom de Lleó XIV.

Aquesta elecció ha desfermat una allau de reaccions arreu del món, tant dins de l'àmbit religiós com en els mitjans de comunicació. Un dels primers a pronunciar-se en clau televisiva ha estat el presentador Alfonso Arús, en el seu conegut programa matinal ‘Aruseros’, a laSexta.

Una elecció amb ressò mediàtic

Alfonso Arús, acompanyat d'Angie Cárdenas i el seu habitual equip, no ha trigat a abordar el tema del nou pontífex amb el seu característic estil distès però agut. El presentador va començar reconeixent que el nou papa “ha visitat Espanya en moltíssimes ocasions” i que, encara que no era el favorit en les travesses, ha causat una impressió immediata.

| XCatalunya

“Té una cara familiar, com repetida. Com si ja hagués existit abans. Quan el veus, dius: ‘Ah, sí, el papa’. I l'acabes de veure fa un segon”, va comentar Arús, generant somriures al plató. Per a ell, es tracta d'una figura que encaixa immediatament amb la imatge tradicional que molts tenen del Summe Pontífex.

Un rostre proper i confiable

L'opinió d'Arús va ser reforçada per Angie Cárdenas, que va afegir: “Té cara de bona persona, ahir estava emocionadíssim”. Tots dos van destacar que, a diferència del papa Francesc, que al principi va ser vist com una figura poc convencional, Lleó XIV s'ajusta visualment a l'arquetip de “papa de tota la vida”.

| XCatalunya, @news_vaticano

Arús també va posar en valor el gran carisma demostrat per Lleó XIV en les seves primeres paraules públiques com a líder de l'Església. “Ho tenia difícil, perquè substituir Francesc no és tasca fàcil. Però es va ficar tothom a la butxaca”, va afirmar el presentador, destacant que el nou pontífex es va mostrar proper, natural i profundament emocionat.

Un papa poliglot i global

En la seva primera aparició, Lleó XIV va parlar en espanyol, cosa que va ser especialment valorada pels mitjans hispans i pels comentaristes com Arús. No només això: parla cinc idiomes, cosa que reforça el seu perfil com a líder global i versàtil en una Església cada vegada més diversa.

La multiculturalitat del nou papa ha estat un altre dels aspectes subratllats per Arús: nascut als Estats Units, de mare espanyola i pare francès, i amb molts anys viscuts al Perú, Lleó XIV representa la universalitat del catolicisme actual.

Una imatge que genera confiança

En un moment en què l'Església travessa desafiaments interns i externs, des d'escàndols passats fins a la pèrdua de fidels a Occident, comptar amb una figura que inspiri confiança des del primer moment no és un detall menor. Arús ho va resumir així: “Té cara de papa de tota la vida. Ens ho creiem. Ens transmet alguna cosa molt genuïna”.

El més important que va dir Alfonso Arús

El més destacat de la seva intervenció va ser aquesta frase contundent: “A mi el que em sembla és que té una cara familiar, com repetida, com si ja hagués existit abans”. Per a Arús, Lleó XIV transmet aquesta proximitat visual que fa que fins i tot sense conèixer-lo, l'espectador pensi: “aquest home encaixa, aquest sí sembla un papa”.

Així, entre bromes i anàlisis, Arús va tornar a demostrar que a ‘Aruseros’ no deixen passar ni un tema d'actualitat… ni tan sols el més sagrat.