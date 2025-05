El nou Sálvame fracassa a Televisió Espanyola: La dada que ho demostra

per Iker Silvosa

El retorn esperat de l'univers 'Sálvame' a la televisió pública, sota el nom de 'La familia de la tele', no ha tingut l'impacte que molts anticipaven. Malgrat una promoció intensa i un elenc de rostres coneguts, l'estrena a La 1 de TVE ha generat més dubtes que entusiasme.

Un debut accidentat i amb xifres discretes

El programa, produït per La Osa (antiga La Fábrica de la Tele), es va llançar el dilluns 5 de maig després de dos ajornaments: un per la mort del Papa Francisco i un altre a causa d'una apagada elèctrica que va afectar Espanya. L'estrena va incloure una desfilada en directe des de Torrespaña fins a Prado del Rey, on els col·laboradors, entre ells Belén Esteban, María Patiño i Inés Hernand, es van traslladar sense mitjans de transport adequats, arribant fins i tot a fer auto-stop.

Quant a audiències, el primer bloc del programa va obtenir un 8,7% de quota de pantalla amb 769.000 espectadors, mentre que el segon va assolir un 9,1% i 708.000 espectadors. Aquestes dades situen el programa darrere dels seus competidors directes a Antena 3 i Telecinco.

Reaccions mixtes i crítiques a les xarxes socials

Les xarxes socials van reflectir una barreja de nostàlgia i decepció. Mentre alguns espectadors celebraven el retorn de figures emblemàtiques, altres criticaven les fallades tècniques, com problemes de so i descoordinació en l'emissió. A més, l'estratègia de RTVE d'incloure les audiències de les sèries 'Valle Salvaje' i 'La Promesa' per inflar les dades del programa ha estat objecte de controvèrsia, generant crítiques sobre la transparència de les xifres presentades.

Un pressupost elevat en el punt de mira

'La familia de la tele' compta amb un pressupost de 5,3 milions d'euros per a 65 programes, la qual cosa suposa un cost de 81.500 euros per emissió. Aquesta despesa ha estat qüestionada, especialment considerant les xifres d'audiència obtingudes en l'estrena.

Des de RTVE, s'ha defensat la inversió argumentant que el programa busca atreure un públic més jove i diversificar l'oferta de la cadena pública. No obstant això, les crítiques sobre l'ús de fons públics per a un format associat anteriorment amb la "teleescombraries" no s'han fet esperar.

Quin futur espera a 'La familia de la tele'?

L'estrena de 'La familia de la tele' ha deixat més preguntes que respostes. Amb un inici accidentat i una recepció tèbia per part de l'audiència, el programa enfronta el desafiament de consolidar-se a la graella de TVE. Serà crucial observar com evoluciona en les pròximes setmanes i si aconsegueix connectar amb el públic objectiu al qual aspira.

Podrà 'La familia de la tele' reinventar-se i trobar el seu lloc a la televisió pública, o quedarà com un intent fallit de ressuscitar l'esperit de 'Sálvame'? Veurem si el respectable el rep de millor manera aquesta tarda.