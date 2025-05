La mare d'Helena Garcia Melero torna a escena amb una petició sorprenent

Helena García Meleroo és àmpliament coneguda per la seva extensa trajectòria a TV3. Sobren les paraules per definir-la. Els espectadors de la Televisió de Catalunya la valoren i l'estimen. És un tot terreny. Ha treballat en diferents formats, des de la serietat i des de l'entreteniment.

Es va llicenciar en Filosofia per la Universitat de Barcelona i en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar a TV3 als 24 anys, mentre encara cursava els seus estudis a la Facultat de Comunicació. Durant dotze anys (1992-2004), va presentar diverses edicions dels informatius "Telenotícies" de TV3.

El 2004, va passar a copresentar el magazín matinal "Els matins" juntament amb Josep Cuní. Després d'una breu etapa com a directora de comunicació d'El Periódico de Catalunya el 2007, va tornar a TV3 el 2008 per presentar el programa "Hora Q". Posteriorment, va conduir novament "Els matins" i, des del 2018, presenta el programa "Tot es mou", un magazín d'actualitat que ha assolit més de 1.000 emissions.

| XCatalunya, 3Cat, jmcormier101 de Getty Images, Canva de Sparklestroke Global

La seva mare, una protagonista habitual i no consentida en els seus programes

És gairebé igual de coneguda que la seva filla. Es diu Rosa Maria. Va trucar un dia en directe durant un consultori de cuina. La seva filla va atendre la trucada, com si fos una altra espectadora. Quan es va adonar que era la seva mare per la veu, la va interrompre en sec: no, mare, això sí que no. La senyora seguia amb el seu, demanant els consells. Va ser un moment molt graciós que passarà a la història de TV3.

Una de les col·laboradores del moment era la periodista i escriptora Empar Moliner. Va aprofitar el moment per treure els colors a la seva amiga i presentadora, animant la Rosa Maria a seguir preguntant coses.

No va ser l'única vegada que hem conegut la mare de la Melero. En una altra ocasió, durant l'aniversari de la presentadora, la mare i àvia dels seus fills va aparèixer al programa amb la resta de col·laboradors, que van gaudir d'un altre moment que ja és històric a TV3.

Última 'aparició' amb un gran consell

En aquesta ocasió, no es tracta d'una aparició en directe sinó d'un protagonisme indirecte. Helena García Meleroo, en una conversa amb un convidat, va sorgir el tema de les mares. Melero ho va tenir clar i va reconèixer el consell que Rosa Maria sempre li dona quan la veu per TV3: "A mi em diu que em talli els cabells".

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

I un altre consell molt important, en aquesta ocasió en el moment d'entrar a TV3: "Em va dir: 'Mai et creguis res'".