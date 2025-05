La madre de Helena Garcia Melero vuelve a escena con una petición sorprendrente

Helena García Melero es ampliamente conocida por su extensa trayectoria en TV3. Sobran las palabras para definirla. Los espectadores de la Televisió de Catalunya la valoran y la quieren. Es un todoterreno. Ha trabajado en diferentes formatos, desde la seriedad y desde el entretenimiento.

Se licenció en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Empezó en TV3 a los 24 años, mientras aún cursaba sus estudios en la Facultad de Comunicación. Durante doce años (1992-2004), presentó diversas ediciones de los informativos "Telenotícies" de TV3.

En 2004, pasó a copresentar el magacín matinal "Els matins" junto a Josep Cuní. Tras una breve etapa como directora de comunicación de El Periódico de Catalunya en 2007, regresó a TV3 en 2008 para presentar el programa "Hora Q". Posteriormente, condujo nuevamente "Els matins" y, desde 2018, presenta el programa "Tot es mou", un magacín de actualidad que ha alcanzado más de 1.000 emisiones.

| XCatalunya, 3Cat, jmcormier101 de Getty Images, Canva de Sparklestroke Global

Su madre, una protagonista habitual y no consentida en sus programas

Es casi igual de conocida que su hija. Se llama Rosa Maria. Llamó un día en directo durante un consultorio de cocina. Su hija atendió la llamada, como si de otra espectadora se tratara. Cuando se dio cuenta de quera su madre por la voz, la interrumpió en seco: no, mamá, eso si que no. La señora seguía con lo suyo, pidiendo los consejos. Fue un momento muy gracioso que pasará a la historia de TV3.

Una de las colaboradoras del momento era la periodista y escritora Empar Moliner. Aprovechó el momento para sacar los colores a su amiga y presentadora, animando a la Rosa Maria a seguir preguntando cosas.

No fue la única vez que hemos conocido a la madre de la Melero. En otra ocasión, durante el cumpleaños de la presentadora, la madre y abuela de sus hijos apareció en el programa con el resto de colaboradores, quienes disfrutaron de otro momento que ya es histórico en TV3.

Última 'aparición' con un gran consejo

En esta ocasión, no se trata de una aparición en directo sino de un protagonismo indirecto. Helena García Melero, en una conversación con un invitado, surgió el tema de las madres. Melero lo tuvo claro y reconció el consejo que Rosa Maria siempre le da cuando la ve por TV3: "A mí me dice que me corte el pelo".

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

Y otro consejo muy importante, en esta ocasión en el momento de entrar en TV3: "Me dijo: 'Nunca te creas nada'".