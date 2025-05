'Com si fos ahir' del 9 de maig: Veurem el costat fosc d'en Bernat

El capítol de Com si fos ahir del divendres 9 de maig arriba amb situacions tenses, decisions incòmodes i trobades casuals que podrien canviar completament les relacions entre els protagonistes.

A la primera trama veurem que el Bernat decideix fer un pas endavant amb la Patri i l'intenta convidar a una estrena de teatre. Però la Patri, que ja havia confirmat la seva assistència a la festa d'aniversari del Toni petit, li diu que no podrà acompanyar-lo.

La Patri dubta i fins i tot s’ofereix a posar una excusa per no anar a la festa però finalment hi anirà. Tot i que aparentment el Bernat accepta bé la negativa, aquesta situació desperta en ell sentiments contradictoris, generant una decepció que pot acabar afectant la seva relació incipient amb la Patri. Des d’un primer moment es va veure un personatge invasiu, acostumat a sortir-se amb la seva. Se li comença a veure el costat fosc.

| TV3

La Neus parla clar

Mentrestant, la Sílvia viu moments incòmodes amb la Neus. Després de les recents sospites sobre la seva relació amb el Miqui i els conflictes que això ha generat, la Sílvia intenta evitar la Neus i posar una clara distància emocional entre elles. Però les circumstàncies l’obliguen, contra la seva voluntat, a convidar-la a un dinar. Aquesta trobada forçadaprovocar moments molt tensos.

La Neus diu que cadascú pot anar amb qui vulgui però que les parelles o ex parelles de l’entorn són sagrades. Quan ho sàpiga tot, la reacció pot canviar moltes coses. La Sílvia parla amb la Gemma però esquiva el tema i intenta desviar-ho a que la Gemma parli de l’Eugeni.

El Marcel 'okupa' el pis de la Cati

Per altra banda, el Marcel ha començat a instal·lar-se de manera discreta al pis de la Cati, aprofitant que ella li havia demanat que hi anés per regar les plantes i controlar-lo durant la seva absència. El que inicialment semblava només un favor puntual s’ha convertit en una comoditat inesperada per al Marcel, que ha decidit quedar-s'hi sense comunicar-ho al Marc.

| TV3, DKDesignz, XCatalunya

En aquest context, es produeix una coincidència molt oportuna: la Vane està buscant habitació per llogar i sembla que el pis de la Cati podria ser ideal. El Marcel li ofereix. Interès econòmic o té un altre interés en la Vane? Recordem que l’Isern també s’hi ha fixat.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 9 de maig de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts, segons la programació oficial de TV3. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.