La Gran Pel·lícula de TV3 del 9 de maig: El romanç guanyador d'un Òscar que va ser viral

per Sergi Guillén

Cada divendres a les 22:05, TV3 convida els espectadors a relaxar-se davant del televisor amb una selecció de pel·lícules excepcionals. Es tracta d'un moment perfecte per desconnectar de l'estrès setmanal i començar el cap de setmana de forma tranquil·la i entretinguda. Aquesta cita ja és tota una tradició per als catalans, que setmana rere setmana esperen ansiosos descobrir quina gran pel·lícula els acompanyarà durant la nit.

A més, la qualitat és una constant en aquesta franja de TV3. Les pel·lícules escollides solen ser grans produccions internacionals o destacats títols del cinema independent. No és estrany trobar films premiats en festivals internacionals o guanyadors d'importants guardons cinematogràfics com els Òscar, Globus d'Or o BAFTA.

Per a aquest pròxim 9 de maig, TV3 ha escollit una pel·lícula que no deixarà indiferent a ningú: una història d'amor i música que va conquerir el món. Es tracta d'una producció que no només va assolir èxit comercial i de crítica. Sinó que a més es va tornar viral gràcies a la seva potent banda sonora i a la química entre els seus protagonistes.

| TV3

Un romanç inoblidable

La pel·lícula escollida per a aquesta ocasió és "Ha nascut una estrella", dirigida i interpretada per Bradley Cooper juntament amb la cantant Lady Gaga. Aquest remake d'un clàssic del cinema narra la commovedora història de Jackson Maine, un músic consagrat que lluita contra els seus dimonis interns. Un dia, la seva vida canvia en conèixer Ally, una jove artista que lluita per obrir-se pas en el complicat món de l'espectacle.

La trama gira al voltant del romanç entre ambdós protagonistes, mostrant com Jackson ajuda Ally a assolir la fama mentre la seva pròpia carrera professional comença a trontollar. Aquesta història d'amor i de superació està marcada per moments intensos i emotius, acompanyats per una música excepcional que ha estat aclamada pel públic i la crítica especialitzada.

Reconeixement mundial

"Ha nascut una estrella" va rebre nombrosos reconeixements internacionals, destacant el premi Òscar a la millor cançó original per "Shallow". Aquest tema interpretat per Gaga i Cooper es va convertir en un fenomen global, acumulant milions de reproduccions i viralitzant-se a les xarxes socials.

| YouTube

El film també va obtenir múltiples nominacions en premis com els Globus d'Or i els BAFTA. Destacant especialment l'actuació de Lady Gaga, qui va ser reconeguda pel seu talent interpretatiu i musical. Les crítiques destaquen la sensibilitat de Cooper en el seu debut com a director i la brillant interpretació de Gaga, considerada una revelació actoral.

Opinions més que notables

Les crítiques sobre "Ha nascut una estrella" van ser diverses, encara que predominen les positives. Alguns crítics van ressaltar l'originalitat amb què Cooper va abordar aquest remake, millorant versions anteriors gràcies a la seva visió fresca i emotiva. Altres van assenyalar que, malgrat certs moments previsibles, la pel·lícula aconsegueix impactar per la intensitat dels seus personatges i situacions.

NACE UNA ESTRELLA - Canción oficial "Shallow" - Oficial Warner Bros. Pictures

Aquest divendres, TV3 ofereix una oportunitat única per reviure aquesta història que va conquerir a milions d'espectadors arreu del món. Una elecció perfecta per començar un cap de setmana ple d'emocions i bona música.