Anabel Pantoja llança un missatge contundent a Ana Rosa Quintana: 'El que...'

Anabel Pantoja ha tornat a situar-se al centre del debat mediàtic després de compartir un vídeo amb imatges inèdites del naixement de la seva filla Alma, coincidint amb el seu primer Dia de la Mare. El que pretenia ser un homenatge íntim s'ha convertit en una polèmica que ha enfrontat la influencer amb figures destacades de la televisió, com Ana Rosa Quintana.

El vídeo de la discòrdia

Diumenge passat, Anabel Pantoja va publicar al seu compte d'Instagram un emotiu vídeo que documenta des de les contraccions fins al moment en què sosté per primera vegada la seva filla Alma. Va acompanyar les imatges amb un missatge: "Vaig crear una vida, i vas néixer tu, la meva ALMA. Per sempre tu i jo.

Felicitats a totes les Mares d'aquest món per lluitar pels seus fills". Aquest gest, que buscava celebrar la seva maternitat, va generar una onada de crítiques a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

| @anabelpantoja00

Al programa matinal de Telecinco, Ana Rosa Quintana va expressar el seu desacord amb la publicació del vídeo, qualificant-lo de "massa íntim" per ser compartit públicament. La presentadora va comentar: "Hi ha dos o tres plans que a mi, personalment, no m'agraden. Però té tot el dret”.

La resposta d'Anabel Pantoja

Anabel, visiblement afectada, va respondre a través de les seves xarxes socials, negant que hagués contractat algú per gravar el part i explicant que va ser una infermera qui, de manera espontània, va capturar aquest moment tan especial. La influencer va defensar la seva decisió de compartir el vídeo, argumentant que desitjava conservar aquest record per a ella, la seva mare i la seva filla, i va qüestionar per què altres influencers que comparteixen continguts similars no reben les mateixes crítiques.

Ana Rosa respon

Ana Rosa Quintana va respondre a les paraules d'Anabel al seu programa, afirmant que no es tractava d'una crítica personal, sinó d'una reflexió sobre els límits de l'exposició pública: "El que ha d'entendre és que quan exposes una intimitat, doncs l'has exposat i llavors la gent entra en la teva intimitat”.

| Instagram, Canva Creative Studio, XCatalunya

A més, la col·laboradora Bibiana Fernández va intervenir en el debat, assenyalant que les crítiques poden ser una conseqüència de l'exposició pública i la monetització de la vida personal: "Quan tu ets una persona pública i rendibilitzes la teva vida i la teva feina i prens decisions que no són les més populars, doncs et critiquen, tot té un preu”.

Mentrestant, a les xarxes socials, l'opinió pública es troba dividida. Alguns usuaris donen suport a Anabel, destacant l'emotivitat del vídeo i el seu dret a compartir la seva experiència, mentre que altres consideren que certs moments haurien de mantenir-se en l'esfera privada.

Anabel Pantoja, per la seva banda, ha reiterat que la seva intenció mai va ser lucrar-se amb el vídeo, sinó compartir un moment significatiu de la seva vida. Ha expressat la seva sorpresa davant la magnitud de la polèmica i ha defensat el seu dret a decidir quins aspectes de la seva vida comparteix amb els seus seguidors.