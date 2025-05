Helena Garcia Melero triomfa a Cadaqués: Tothom diu el mateix

Helena Garcia Melero, rostre indispensable de TV3, ha tornat a demostrar que la seva elegància i compromís social van més enllà de les càmeres. La periodista i presentadora de Tot es mou, un dels programes més longeus i exitosos de la cadena catalana, ha estat fotografiada aquest cap de setmana a Cadaqués, lluint un estil casual que ha enamorat els seus seguidors.

Una professional incansable

Des de fa més de set anys, Melero presenta diàriament Tot es mou, un magazín d'actualitat de més de tres hores i mitja en directe. A diferència d'altres presentadors de televisió, no ha pres gairebé descansos ni per malaltia ni per afonia. Fins i tot aquest passat pont de maig, Helena va complir amb la seva cita diària a TV3.

El divendres 2 de maig, després de finalitzar el programa, comentava amb humor el descens de les temperatures anunciat per Tomàs Molina: "Però si ja he fet el canvi d'armari". Una mostra de com Melero converteix el quotidià en part de la conversa amb la seva audiència, compartint anècdotes personals com els 18 anys de la seva filla Blanca o detalls sobre el seu vestuari.

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

Un refugi a l'Empordà

Com és habitual, després d'una setmana intensa, Melero es va desplaçar a Cadaqués, el seu refugi a l'Alt Empordà. Malgrat les temperatures encara fresques de maig, la periodista va decidir canviar el calçat tancat per unes còmodes espardenyes artesanals, un calçat tradicional que combina comoditat i estil.

Durant un passeig pel poble, va ser vista amb uns texans, samarreta negra de màniga llarga i unes originals espardenyes negres. La imatge, compartida després al seu compte d'Instagram, va capturar l'atenció no només per la seva elegància natural, sinó també pel missatge que transmetia.

Elegància amb propòsit

Melero no és només presentadora. També dirigeix Tot es mou, treballant amb el veterà Albert Aguilera. La seva experiència en televisió li permet dissenyar l'escaleta diària del programa amb criteri periodístic, una habilitat que pocs presentadors comparteixen actualment. A més, manté actiu el seu compte d'Instagram per a causes que considera importants.

| TV3

Al seu perfil ha reivindicat la memòria històrica de Catalunya i ha donat suport a iniciatives socials i culturals. Aquesta vegada, ha aprofitat una senzilla publicació de cap de setmana per llançar un missatge a favor dels petits emprenedors i artesans que, cada dia, aixequen la persiana dels seus negocis en un context econòmic complicat.

El més important: una reivindicació que trepitja fort

A la imatge d'Instagram, Melero va escriure: "L'artesania en peu! Gaudint dels productes que et fan tocar de peus a terra, fets a mà i amb bones amigues. Estan fetes amb vellut negre. Molt originals. Són de Calakai Cadaqués. Les fa una amiga meva."

Les espardenyes que lluïa Helena, fetes de vímet i vellut negre, són de Calakai Cadaqués, un petit taller artesanal del poble que lluita per mantenir viu el comerç local i les tradicions de la zona.

L'elecció d'aquest calçat no va ser casual. Mentre moltes figures públiques opten per marques internacionals i acords comercials, Melero ha preferit promocionar de forma desinteressada un producte local, fet a mà, contribuint a donar visibilitat als petits empresaris que representen la identitat cultural i el treball artesanal de Catalunya.

Més que una presentadora

Amb el seu gest, Helena Garcia Melero reafirma la seva elegància innata i també el seu compromís amb valors que cada cop són més necessaris: el suport al comerç de proximitat, la sostenibilitat i la preservació de les tradicions artesanals. Una vegada més, demostra que es pot fer televisió amb estil, responsabilitat i propòsit.