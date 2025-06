Marc Márquez i Gemma Pinto en un casament, tothom diu el mateix

La parella formada pel pilot de MotoGP Marc Márquez i la influencer Gemma Pinto ha tornat a sacsejar les xarxes aquesta setmana després d’assistir a un casament a Menorca. El que semblava una simple escapada d’estiu s’ha convertit en l’epicentre d’especulacions amoroses, amb imatges càlides i una atmosfera que no ha deixat indiferent ningú

Unes fotos a Instagram de les quals se'n parlarà

Durant el cap de setmana passat, tots dos van compartir a Instagram un “mix” de fotos que incloïen moments de gala, passejades en bicicleta i escenes vora el mar. Entre elles, s’hi va colar un fragment de la cerimònia d’un casament celebrat en un entorn idíl·lic de Menorca, que Gemma va descriure com “L’escenari perfecte per a un amor infinit”

El pilot, visiblement emocionat, va acompanyar la publicació amb una frase que va deixar volar el dubte: “mix d’un cap de setmana molt top!

Un comentari de la model Laura Escanes, esmentant Menorca, va confirmar la localització. A més, diversos vídeos mostren un cavall encabritant-se amb la parella acompanyant entre rialles. Un detall que molts van interpretar com un gest més cap a una possible petició de mà

Hi haurà casament? Aquesta és la pregunta

Tot i que els seguidors es llancen a especular amb casament a la vista, especialment després de la broma de Marc fent-li una “falsa petició” durant els entrenaments a Jerez

Marc ja es va expressar el 2023 quan va sorgir un rumor similar: després de fer broma amb un anell, va aclarir amb un somriure “No, no” i va afirmar que estava “molt feliç en la seva vida personal”. Aquest gest d’humor es va repetir a Jerez a l’abril, quan va simular agenollar-se davant de Gemma durant un esdeveniment de MotoGP.

| Instagram

Gemma, per la seva banda, també es va mostrar propera i agraïda a les xarxes després d’una celebració anticipada del seu 28è aniversari, compartint la senzillesa amb un pastís, guacamole, rialles i un missatge afectuós conjunt: “Moltes felicitats, carinyo. T’estimo”

De moment és un rumor

A dia d’avui, no hi ha cap confirmació sobre un proper casament. Les declaracions del pilot, sempre mesurat, ens recorden que no és la primera vegada que corren rumors de compromís. Tanmateix, l’atmosfera romàntica i el context vacacional conviden a pensar que, si bé no existeix anunci oficial, la maduresa de la relació sí que obre la porta a un possible casament real en un futur proper