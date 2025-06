Marc Márquez y Gemma Pinto de boda, todos dicen lo mismo

La pareja formada por el piloto de MotoGP Marc Márquez y la influencer Gemma Pinto ha vuelto a alborotar las redes esta semana tras asistir a una boda en Menorca. Lo que parecía una simple escapada veraniega se ha convertido en el epicentro de especulaciones amorosas, con imágenes cálidas y una atmósfera que no ha dejado indiferente a nadie.

Unas fotos en Instagram que darán que hablar

Durante el pasado fin de semana, ambos compartieron en Instagram un “mix” de fotos que incluyeron momentos de gala, paseos en bicicleta y escenas junto al mar. Entre ellas, se coló un fragmento de la ceremonia de una boda celebrada en un entorno idílico de Menorca, que Gemma describió como “El escenario perfecto para un amor infinito”.

El piloto, visiblemente emocionado, acompañó la publicación con una frase que dejó sobrevolar la duda: “mix de un finde muy top!.

Un comentario de la modelo Laura Escanes, mencionando a Menorca, confirmó la localización. Además, varios vídeos muestran un caballo encabritándose con la pareja acompañando entre risas. Un detalle que muchos interpretaron como un guiño más hacia una posible pedida de mano.

¿Habrá boda? Esta es la pregunta

Aunque los seguidores se lanzan a especular con boda en puerta, especialmente tras la broma de Marc haciéndole una “falsa pedida” durante los entrenamientos en Jerez.

Marc ya se expresó en 2023 cuando surgió un rumor similar: tras bromear con un anillo, aclaró con una sonrisa “No, no” y afirmó que estaba “muy feliz en su vida personal”. Ese gesto de humor se repitió en Jerez en abril, cuando simuló arrodillarse ante Gemma durante un evento de MotoGP paddock.

| Instagram

Gemma, por su parte, también se mostró cercana y agradecida en redes tras una celebración anticipada de su 28.º cumpleaños, compartiendo la sencillez con un pastel, guacamole, risas y un cariñoso mensaje conjunto: “Muchas felicidades, cariño. Te quiero”.

De momento es un rumor

A día de hoy, no hay confirmación alguna sobre una próxima boda. Las declaraciones del piloto, siempre mesurado, siguen recordándonos que no es la primera vez que corren rumores de compromiso. Sin embargo, la atmósfera romántica y el contexto vacacional invitan a pensar que, si bien no existe anuncio oficial, la madurez de la relación sí abre la puerta a una posible boda real en un futuro próximo.