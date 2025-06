Arnau Paris dicta sentència: El millor plat de la cuina catalana

per Duna Costa

La gastronomia catalana va ser protagonista aquest cap de setmana gràcies a un repte viral. Arnau Paris, xef conegut i carismàtic, va haver de decidir en directe quin és el millor plat català en un “cara a cara” retransmès per 3Cat. El que va començar com un joc va acabar generant un intens debat a les xarxes, amb milers de seguidors analitzant i comentant cada elecció del xef.

El repte viral d'Arnau

Tot va començar amb un vídeo breu, però la sorpresa va arribar ràpid. Arnau Paris no va dubtar a deixar fora l'escalivada davant del pa amb tomàquet, una cosa impensable per a molts. Després, va triar la botifarra per davant dels calçots.

En un dels duels més tensos, la crema catalana va superar els canelons després d'una pausa dramàtica. L'allioli també es va imposar, deixant fora el mató amb mel. Ronda rere ronda, el xef es va anar quedant amb els favorits de moltes famílies catalanes.

| TV3

El duel final, pura tensió

A la segona fase, el pa amb tomàquet es va enfrontar a la botifarra amb mongetes. Aquesta vegada, l'Arnau es va mantenir fidel a la seva primera elecció i el pa amb tomàquet va passar a la final.

Per l'altra banda, la crema catalana es va imposar sense gaire discussió a l'allioli. El públic ja es dividia: dolç o salat? Tradició popular o postres icòniques?

La decisió final va ser la més tensa. Arnau Paris, visiblement dividit, va haver de triar entre dos símbols de la cultura catalana. Va dubtar. Va fer una pausa. I finalment, amb un somriure nerviós, va pronunciar el veredicte: “Crema catalana”. Així, les postres clàssiques van desbancar l'omnipresent pa amb tomàquet.

| RAC1, XCatalunya

L'eco a les xarxes i la reacció dels fans

El resultat del repte va córrer com la pólvora. Centenars de missatges van inundar Twitter. Alguns defensaven la decisió del xef, mentre d'altres protestaven amb nostàlgia pels seus plats preferits.

Personalitats de la cuina catalana i altres concursants de realities gastronòmics també van entrar al debat. Alguns, com Marc Ribas, van comentar la dificultat d'escollir quan cada plat representa una part tan important de la identitat catalana.

Fins i tot seguidors de fora de Catalunya es van sumar al fil, preguntant per les receptes i compartint records familiars lligats als plats eliminats.

| TV3, Google, yayayoyo

Una polèmica deliciosa

L'elecció d'Arnau Paris ha posat sobre la taula alguna cosa més que una simple preferència gastronòmica. Ha recordat a tothom que la cuina catalana està plena d'emocions, debats i passió. No és només menjar, és història, tradició i família.

El mateix Arnau va fer broma en un comentari posterior: “Avui he fet més enemics que en qualsevol altra final de concurs”. I és que, a Catalunya, parlar de menjar mai és un tema menor. Mentrestant, el debat segueix obert a les xarxes. Crema catalana o pa amb tomàquet?