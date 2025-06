El contratemps d’un mític actor d’‘El cor de la ciutat’ a l’Argentina

El que va començar com una escapada tranquil·la a un racó remot de la Patagònia va acabar convertint-se en un episodi sorprenent per a un dels rostres més reconeixibles de la televisió catalana. Un crit al passar li va trencar la calma i el va col·locar al centre d'una reflexió sobre la fina línia entre la ficció i la vida real. Pot una veu profunda i un rostre marcat pel drama generar por en desconeguts?

Què va passar?

El protagonista d'aquesta història passejava per un sender de Puerto Madryn, un petit poble patagònic, quan un grup de locals li va etzibar un insult contundent: “Violador!”. Era migdia, el sol cremava i l'ambient, tranquil. L'actor, la presència del qual trasllada inevitablement molts al seu paper més odiat d'El cor de la ciutat, va sentir el crit des de la vorera oposada.

Sorprès, va reaccionar amb calma i una certa ironia: una pausa, un somriure i un “Ja vinc!” abans de continuar el seu passeig com si res hagués passat.

Declaracions a Rac1

A través de l'entrevista a RAC1, l'actor va aclarir que no hi va haver cap confrontació violenta, ni intencionalitat maligna per part dels qui l'interpel·laven, que no estaven al corrent de la seva trajectòria professional. Així mateix, va reconèixer que el seu físic —veu profunda, mirada intensa, estil habitual de dolent— pot generar percepcions errònies, però va insistir que “una cosa és la ficció i una altra la persona” (“una cosa és la ficció i una altra la persona”).

A les xarxes socials, la història va despertar diferents reaccions: des de simpatitzants que lamenten el poder de la imatge fins a d'altres que destaquen la importància de no jutjar sense conèixer. Les reflexions es multipliquen: podria haver-se evitat aquesta experiència amb un simple gest de presentació?

Una carrera a Catalunya i en català

Va saltar a la fama com un dels antagonistes més inoblidables d'El cor de la ciutat (2000–2009), una sèrie que va marcar una època a TV3 rac1.cat. El seu registre dramàtic, acompanyat d'una veu greu i una presència imponent, li ha obert portes al teatre i al cinema. Aquesta mateixa combinació artística, però, avui ha servit com a escenari involuntari d'un malentès en terres patagòniques.

Queda clar que la carrera de Soler és un èxit. Fins i tot va ser reconegut en un poble llunyà, a l'altra banda del món. Això deixa clar que 'El Cor de la Ciutat' va ser una de les sèries més importants de la història de TV3.