El cap de setmana sobre rodes de Marc Márquez i Gemma Pinto

Marc Márquez i Gemma Pinto s'han consolidat com a una de les parelles més admirades del panorama actual. Tots dos han demostrat que, malgrat les exigents agendes professionals, el suport mutu i els moments compartits són clau en la seva relació. Ja sigui entre flaixos d'esdeveniments de moda o a la pols d'una pista de motocròs, la seva connexió és evident. Aquest cap de setmana, tots dos van protagonitzar jornades plenes d'activitats que combinen les passions respectives i van deixar clar que gaudeixen al màxim del seu temps junts.

Divendres a la nit, Marc i Gemma van assistir a un exclusiu esdeveniment organitzat per Louis Vuitton a Madrid. El sopar tenia com a objectiu presentar la nova col·lecció de la marca per al 2025, i la parella va brillar al photocall. Gemma, influencer apassionada per la moda amb més de 200.000 seguidors a les xarxes socials, va lluir un impressionant conjunt que no va deixar ningú indiferent. Marc, fidel al seu estil, va acompanyar la seva parella amb un vestit elegant, mostrant una faceta diferent de la seva habitual imatge de pilot. Durant la vetllada, tots dos van gaudir de les peces d'alta costura, destacant la Gemma per la seva atenció al detall i el Marc recolzant-la incondicionalment.

El dissabte va ser el torn dels amics. La parella es va desplaçar a la festa d'aniversari de Pablo Castellano, espòs de la coneguda influencer María Pombo. La celebració, que va tenir lloc a la finca Can Pombo, va reunir importants personalitats de l'esport i les xarxes socials, com ara Àlex Márquez, Thibaut Courtois, Marta Lozano i Teresa Andrés Gonzalvo. Marc, que comparteix una estreta amistat amb Castellà i un vincle professional a través de l'agència de representació Vertical Group, va gaudir de la jornada acompanyat de Gemma, que també s'ha mostrat encantada de compartir moments amb altres figures destacades de l'àmbit social i esportiu.

| Instagram

Un diumenge sobre rodes

Després d'un divendres i dissabte plens de glamour i amistat, diumenge va arribar el moment de gaudir d'una de les grans passions de Marc Márquez: el motocròs. Gemma no va dubtar a acompanyar-lo a la pista, demostrant una vegada més el suport incondicional. Encara que no se sap si Marc estava entrenant o simplement gaudint de la seva afició, va quedar clar que la influencer estava completament integrada al món del pilot. "Avui, assistenta de luxe", va publicar Márquez a les seves històries d'Instagram, mostrant el gran equip que formen dins i fora dels circuits.

Aquest cap de setmana especial es produeix just després que Marc Márquez finalitzés una emocionant temporada al Mundial de MotoGP, aconseguint un destacat tercer lloc. A més, el pilot està a punt d'iniciar una de les etapes més importants de la seva carrera després del fitxatge recent per Ducati, una decisió que ha despertat grans expectatives entre els seus seguidors i experts del motociclisme.

Gemma, per la seva banda, segueix consolidant-se com una referència al món de la moda i les xarxes socials, compaginant el seu creixement professional amb el seu suport constant a Marc. Tots dos s'han convertit en una parella que equilibra perfectament el que és professional i personal, i aquest cap de setmana n'ha estat un clar exemple.