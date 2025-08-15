Una coneguda influencer rep catalanofòbia per parlar en català a la seva filla

Una escena quotidiana ha tornat a encendre la catalanofòbia a les xarxes. Bonbonreich, influencer catalana, es gravava mentre es maquillava. Al vídeo conversava amb la seva filla de tres anys. Ho feia amb naturalitat i en català. No es tractava d’un vídeo polític ni d’una reivindicació.
Era una mare parlant amb la seva filla. Una escena familiar que hauria d’haver enterbolit a qualsevol. Però alguns no van suportar escoltar el català a les seves pantalles. Les crítiques no van trigar a arribar. “No entenc ni la meitat”. “Pots posar subtítols, maca?”. “No li ensenyes castellà a la teva filla?”. Crítiques sense sentit cap a un acte íntim.
Una llengua que continua molestant
Bonbonreich sol fer contingut en castellà. Té més de cinc milions de seguidors a TikTok. Més de vuit-cents mil a Instagram. La seva comunitat és enorme, però això no evita els atacs per parlar català. Ella sol adreçar-se en castellà al seu públic. Però a casa, amb la seva família, parla en català.
Com faria qualsevol al seu entorn natural. Això és el que va quedar reflectit al vídeo. Les xarxes no perdonen. Malgrat que el català sigui una llengua oficial a Catalunya. Malgrat que sigui la seva llengua materna. Malgrat que simplement estigués parlant amb una nena petita abans de sortir de casa.
Per què continua passant això?
Som al 2025. El català hauria de ser un fet normal a les xarxes. Però no ho és. Cada vegada que algú l’utilitza, apareixen veus exigint subtítols. Com si parlar català fos una ofensa. Molts diuen que no l’entenen. Però no demanen subtítols amb respecte.
Ho fan amb menyspreu. Ho fan amb ironia. Ho fan per fer sentir malament qui s’expressa en català. La majoria ni tan sols vol entendre. No volen veure català al seu feed. No els interessa la llengua. Només volen que desaparegui. I aprofiten qualsevol excusa per atacar-la.
Una figura pública molt seguida
Raquel Martínez, coneguda com a Bonbonreich, no és una influencer qualsevol. És una mare jove. És una comunicadora constant. Comparteix el seu dia a dia amb naturalitat. Amb la seva parella, amb els seus fills, amb la seva filla petita. Sempre ha creat contingut sense postureig. Sense filtres.
I això inclou parlar català a casa. No hauria de justificar-ho. No hauria de rebre odi per fer-ho. La seva comunitat li dóna suport. Molts seguidors han sortit en la seva defensa. Han recordat que el català és una llengua oficial. Que té dret a parlar-la sense demanar permís.
Catalanofòbia disfressada d’educació
L’odi no sempre crida. De vegades ve disfressat d’educació. “Posa subtítols, sisplau”. “No t’entenc”. “Parla en cristià”. Frases repetides constantment. Sempre amb un mateix objectiu. No és una petició innocent. És una forma de pressió. És una manera de dir “la teva llengua no val”.
D’intentar que desaparegui. De fer sentir vergonya per parlar com sempre s’ha fet. Això no és convivència. És intolerància. És catalanofòbia. I està més viva que mai a les xarxes socials.
Una resposta amb dignitat
Bonbonreich no ha caigut en provocacions. Ha respost amb classe. Amb agraïments als missatges bonics. I deixant clar que continuarà parlant català quan vulgui. On vulgui. Amb qui vulgui.
Perquè no hi ha res més digne que parlar la teva llengua. Sobretot amb la teva filla. I si a algú li molesta, el problema no és de l’idioma. El problema és seu. La influencer que ha viscut tot aquest assetjament es diu Raquel Martínez. Però tothom la coneix com Bonbonreich. I té clar que no es farà callar mai.