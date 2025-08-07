Manuel 'El Cordobés' trenca el seu silenci després del rescat policial de la seva filla, Alba Díaz

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha parlat i ho ha fet després de l’angoixós episodi viscut per la seva filla, Alba Díaz, durant les seves vacances a Indonèsia. El torero ha confessat al programa TardeAR que ha sentit “molta pena” en assabentar-se del que ha passat. “Aquest viatge l’havíem de fer en família, però no va poder ser, tot i que està tot bé, l’Alba està bé, moltes gràcies de tot cor”, ha declarat, visiblement emocionat pel que ha passat.
La calma ha tornat, però l’ensurt ha estat important. Alba Díaz ha compartit a les seves xarxes socials el difícil moment que ha viscut amb el seu xicot, el músic i productor Marcos Terrones, més conegut com Oddliquor. Tots dos es trobaven de vacances a Indonèsia quan la situació va donar un gir inesperat.
El viatge de tornada a Bali des de l’illa de Lombok s’ha complicat des del principi. El vaixell ràpid que havien d’agafar ha estat cancel·lat pel mal temps. Poc després, han sabut que en un trajecte anterior del mateix tipus d’embarcació havien mort tres persones i la incertesa ha crescut.
Alba Díaz, filla de Manuel 'El Cordobés', ha estat rescatada per la policia
Finalment, han embarcat en un ferri lent i el trajecte ha durat sis hores. Tanmateix, en arribar a destinació, tot ha empitjorat: el motor del ferri ha fallat i també s’ha apagat la llum. La comporta ha quedat bloquejada i ningú podia sortir.
Durant quatre hores, els passatgers han viscut escenes d’autèntic pànic: alguns han saltat al mar mentre d’altres han baixat per improvisades escales de bambú. L’Alba i en Marcos han ajudat diversos infants a evacuar. Finalment, han estat rescatats per la policia “gairebé a l’aire”, entre maletes, crits i confusió.
Alba Díaz, filla de Manuel 'El Cordobés', es troba bé
Afortunadament, tots dos es troben bé i l’Alba ha descrit en Marcos com el seu refugi enmig del caos. “Amb ell no podia ni m’havia de passar res. Era a casa”, ha escrit al seu perfil d’Instagram.
Aquest matí, ja més tranquil·la, ha confirmat que ha tornat la calma: “Després del moment vaixell, arribar aquí ha estat un regal. Un autèntic regal”, ha expressat agraïda. També ha donat les gràcies al personal de l’hotel on s’allotgen.
“Ens han fet sentir com a casa quan veníem amb una mica de vertigen”, ha assegurat. El seu pare ha tancat el capítol amb una reflexió: “Passen coses pitjors al món”, ha dit l’Alba. I és clar que passen, però aquesta experiència no se’ls oblidarà mai.