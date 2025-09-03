Manu interromp 'Pasapalabra' amb una confessió relacionada amb la seva vida privada

L'últim programa de Pasapalabra va deixar l'audiència amb un instant inesperat. Manu va interrompre la dinàmica del joc per compartir un detall molt personal sobre la seva vida. Tot va passar aquesta setmana, en una entrega carregada d'emoció que va acabar sorprenent fins i tot el mateix Roberto Leal.
L'escena, lluny de ser un simple comentari improvisat, va acabar marcant una fita al concurs. Entre proves, rialles i rècords, Manu va decidir obrir un parèntesi per parlar de si mateix. Què va ser exactament el que va revelar per deixar tothom sense paraules?
Manu comparteix un detall de la seva vida personal a Pasapalabra
Des de la seva arribada a Pasapalabra el 2022, Manu s'ha convertit en una cara habitual del programa. La seva constància l'ha portat a disputar gairebé 200 duels contra Rosa, una altra veterana del format. Aquest enfrontament històric ha acaparat titulars i ha consolidat tots dos com a protagonistes d'una de les etapes més llargues del concurs.
En aquest temps, Manu ha viscut moments de tensió i alegria, i s'ha guanyat l'estima de l'audiència. La seva presència ja no sorprèn, però sí que ho va fer el comentari que va decidir fer en directe. I és que, enmig de rècords i celebracions, el concursant va trobar el moment perfecte per fer una confessió inesperada.
Manu va revelar que era el dia del seu aniversari, i Roberto Leal no va dubtar a reaccionar de seguida. "Has complert 29 anys. Felicitats, evidentment", va dir el presentador, mostrant la complicitat que ha forjat amb el concursant en aquests dos anys de gravacions.
Al presentador el va sorprendre que fos tan jove i ja hagi estat un dels més veterans de la història de Pasapalabra. De fet, Leal va reaccionar de seguida amb una broma: "Escolta, quan celebris els 40 fem alguna cosa gran", va prometre entre rialles.
Manu atura Pasapalabra i deixa impactat Roberto Leal
El moment més sorprenent va arribar quan Manu va interrompre la dinàmica del programa per revelar que no és el primer aniversari que passa a Pasapalabra. "És el segon aniversari que passo aquí, m'estic fent vell", va bromejar amb un somriure.
La dada no era menor: es tractava del seu aniversari número 29, el segon que celebra dins del plató de Pasapalabra. Segons va destacar Antena 3 Notícies, el fet va coincidir a més amb el rècord de 198 duels disputats juntament amb Rosa, una fita històrica a la televisió.
La confessió va sorprendre especialment Leal, que no podia creure quant de temps havia passat des que Manu va arribar al programa. "És veritat, vas entrar amb 27", va comentar amb un gest d'incredulitat. El detall, aparentment simple, va evidenciar la llarga trajectòria de Manu al concurs i la petjada que ha deixat en la seva història recent.
Després de fer broma amb l'edat del concursant, Leal va voler tancar el tema amb un desig personal. "Que tinguis molta sort aquest any, que en gaudeixis moltíssim", va expressar. Una frase senzilla, però carregada de complicitat, que va deixar clar l'estima que l'equip sent per Manu després de tantes emissions compartides.
La confessió de Manu a Pasapalabra va mostrar el costat més humà d'un concursant que ja és història del programa. Amb 29 anys complerts i 198 duels disputats, la seva trajectòria s'ha convertit en un símbol de constància i proximitat. El que queda per descobrir és si el seu camí el portarà a conquerir el pot, o si seguirà regalant moments memorables al públic que el segueix cada tarda.