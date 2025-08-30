La confessió d'en Manu, de 'Pasapalabra', que revela com és la seva vida personal

Els fans de Pasapalabra es van quedar molt sorpresos amb la darrera i inesperada confessió que va fer Manu sobre com és realment la seva vida personal. Paraules amb les quals, a més, va aconseguir fer callar un dels rumors relacionats amb Rosa, la seva històrica rival.
El passat 22 de juliol, el concursant madrileny va assolir una fita dins el concurs en convertir-se en el segon participant a superar els 300 programes, igualant així el rècord d'Orestes.
Com era d'esperar, l'assoliment de Manu va ser celebrat amb una gran ovació del públic, encoratjada pel mateix presentador de Pasapalabra, Roberto Leal. Tanmateix, no va ser fins al final de l'emissió d'aquell dia quan l'equip del format va compartir a les xarxes socials un vídeo ben revelador.
Amb motiu del seu tricentenari, el concursant madrileny va oferir una entrevista per a les xarxes socials del programa. Durant la conversa, el jove va compartir amb els seguidors els seus plans de futur, a més de reflexionar sobre el seu pas pel programa.
Tanmateix, les declaracions que més van cridar l'atenció van ser les relacionades amb la seva vida sentimental. Paraules que van ser suficients per desmentir els rumors que parlaven sobre el suposat acostament entre Manu i Rosa.
Manu deixa al descobert davant les càmeres de Pasapalabra una dada relacionada amb la seva vida sentimental
Tot i mantenir un perfil reservat, durant la seva xerrada, Manu no va tenir cap problema a desvelar diversos detalls de la seva vida privada. Tant és així que no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'explicar, entre moltes altres coses, què faria si aconseguia el pot de Pasapalabra.
A més, va recordar la seva primera intervenció, la qual va tenir lloc el passat 18 de maig de 2024. En aquest moment, el jove va admetre que en tornar a veure el seu primer programa el van sorprendre els nervis que tenia. Tot i això, també va deixar clar que avui dia manté aquell “puntet de tensió” que l'ajuda a concentrar-se.
Durant tots aquests mesos, Manu ha estat a punt d'endur-se el pot en quatre ocasions, arribant a 24 encerts a El Rosco. Detall que no va dubtar a analitzar durant la seva entrevista per a les xarxes de Pasapalabra.
“És una sensació molt bonica, el que passa és que jo sabia que no tenia la que em faltava, llavors és com estar a vuit”, va explicar el madrileny sobre aquestes experiències.
En aquest moment, l'entrevistador va voler saber què faria amb els diners del pot si arribava a completar El Rosco de Pasapalabra. Però el que ningú s'esperava era la confessió que Manu estava a punt de fer:
“Aquests diners anirien per ajudar la meva família, per intentar formar una vida amb la meva parella, tenir la nostra casa, el nostre espai... I per continuar formant-me com a psicòleg. No deixaria de fer res, no tindria cap disbauxa, simplement seria guanyar temps, calma, i poder continuar estudiant”.
Amb aquestes paraules, Manu no només va confirmar que el seu cor ja està ocupat, sinó que també va desmentir les especulacions sobre la seva suposada relació amb Rosa, a qui respecta i admira.