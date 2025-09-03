Manu interrumpe 'Pasapalabra' con una confesión relacionada con su vida privada

El último programa de Pasapalabra dejó a la audiencia con un instante inesperado. Manu Pascual interrumpió la dinámica del juego para compartir un detalle muy personal sobre su vida. Todo ocurrió esta semana, en una entrega cargada de emoción que acabó sorprendiendo incluso al propio Roberto Leal.

La escena, lejos de ser un simple comentario improvisado, terminó marcando un hito en el concurso. Entre pruebas, risas y récords, Manu decidió abrir un paréntesis para hablar de sí mismo. ¿Qué fue exactamente lo que reveló para dejar a todos sin palabras?

Manu comparte un detalle de su vida personal en Pasapalabra

Desde su llegada a Pasapalabra en 2022, Manu se ha convertido en un rostro habitual del programa. Su constancia lo ha llevado a disputar casi 200 duelos contra Rosa, otra veterana del formato. Este enfrentamiento histórico ha acaparado titulares y ha consolidado a ambos como protagonistas de una de las etapas más largas del concurso.

En este tiempo, Manu ha vivido momentos de tensión y alegría, y se ha ganado el cariño de la audiencia. Su presencia ya no sorprende, pero sí lo hizo el comentario que decidió realizar en directo. Y es que, en medio de récords y celebraciones, el concursante encontró el momento perfecto para hacer una revelación inesperada.

Manu reveló que era el día de su cumpleaños, y Roberto Leal no dudó en reaccionar de inmediato. "Has cumplido la friolera de 29 años. Felicidades, evidentemente", dijo el presentador, mostrando la complicidad que ha forjado con el concursante en estos dos años de grabaciones.

Al presentador le sorprendió que fuera tan joven y ya haya sido uno de los más veteranos de la historia de Pasapalabra. De hecho, Leal reaccionó enseguida con una broma: "Oye, cuando celebres los 40 hacemos algo grande", prometió entre risas.

Manu detiene Pasapalabra y deja impactado a Roberto Leal

El momento más sorprendente llegó cuando Manu interrumpió la dinámica del programa para revelar que no es el primer cumpleaños que pasa en Pasapalabra. "Es el segundo cumpleaños que pasó aquí, me estoy haciendo viejo", bromeó con una sonrisa.

El dato no era menor: se trataba de su cumpleaños número 29, el segundo que celebra dentro del plató de Pasapalabra. Según destacó Antena 3 Noticias, el hecho coincidió además con el récord de 198 duelos disputados junto a Rosa, un hito histórico en la televisión.

La confesión sorprendió especialmente a Leal, que no podía creer cuánto tiempo había pasado desde que Manu llegó al programa. "Es verdad, entraste con 27", comentó con gesto de incredulidad. El detalle, aparentemente simple, evidenció la larga trayectoria de Manu en el concurso y la huella que ha dejado en su historia reciente.

Después de bromear con la edad del concursante, Leal quiso cerrar el tema con un deseo personal. "Que tengas mucha suerte este año, que disfrutes muchísimo", expresó. Una frase sencilla, pero cargada de complicidad, que dejó claro el cariño que el equipo siente por Manu tras tantas emisiones compartidas.

La confesión de Manu en Pasapalabra mostró el lado más humano de un concursante que ya es historia del programa. Con 29 años cumplidos y 198 duelos disputados, su trayectoria se ha convertido en un símbolo de constancia y cercanía. Lo que queda por descubrir es si su camino lo llevará a conquistar el bote, o si seguirá regalando momentos memorables al público que lo sigue cada tarde.