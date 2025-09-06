Lydia Lozano deixa sense paraules Terelu Campos amb la seva confessió: 'Ho he passat…'

Lydia Lozano ha tornat a Telecinco, per sorpresa de tothom. I ho ha fet per convertir-se en col·laboradora de ¡De Viernes!, on prèviament ha concedit una entrevista. Amb aquesta ha aconseguit deixar la seva companya Terelu Campos sense paraules.
Sí, perquè la canària s'ha sincerat i ha reconegut que aquests últims dos anys ha viscut un veritable calvari. Tant és així que, a més de donar detalls durs al respecte, ha manifestat: “Ho he passat francament malament”.
Lydia Lozano torna a Telecinco i obre el seu cor davant de Terelu Campos
Lydia Lozano va posar fi a la seva trajectòria a Telecinco fa dos anys, quan la cadena va concloure definitivament el programa on treballava, Sálvame. Per això la periodista va haver de buscar-se una nova feina. Així, va estar a Netflix, després a TEN i fins i tot a TVE, però ara ha tornat a Mediaset.
Anit es va presentar com a nova col·laboradora de la temporada de ¡De Viernes!, conquerint com sempre l'audiència. Però, a més d'exercir com a tal, es va atrevir a fer una breu entrevista. En aquesta, Terelu Campos, amb qui es va retrobar en un plató, va voler saber com havia estat aquest temps lluny de la citada cadena.
Davant d'aquesta qüestió, Lydia no va poder ser més sincera i va relatar que quan Sálvame es va acabar, ella estava “completament trasbalsada”. A més, va exposar que “aquests dos anys, jo he estat totalment desubicada, jo no era jo. Ho he passat francament malament”.
“Jo gairebé no sortia, amb el que m'agrada a mi sortir, en aquests dos anys ni tan sols he celebrat el meu aniversari”. I va afegir: “Quan jo passava pel carrer de Telecinco m'havia de tapar els ulls. Sí, perquè a mi em feia molt de mal haver-me'n anat d'aquí”.
Lydia Lozano deixa Terelu Campos sense saber què dir
Aquest relat tan sincer va deixar el públic impactat. L'emoció era evident al plató, però la reacció més cridanera va ser la de Terelu Campos, emocionada davant la cruesa del que acabava d'escoltar. La complicitat entre totes dues col·laboradores va tornar a brillar en pantalla, però aquesta vegada tenyida per la intensitat de les vivències compartides.
Lydia Lozano, tanmateix, també va deixar clar que la seva situació actual és molt diferent. El seu retorn l'ha omplert d'energia i il·lusió, fins al punt d'assegurar que quan va rebre la trucada de la productora “no m'ho creia, era com un somni”.
“Era el que jo desitjava. Mai hauria d'haver sortit per aquella porta”
La relació professional entre totes dues ha estat llarga i plena de moments memorables. Totes dues han compartit plató en incomptables ocasions, i els espectadors sempre han gaudit de les seves converses, debats i complicitats. Tanmateix, el que es va viure ahir a ¡De Viernes! va tenir un matís diferent: un retrobament marcat per la veritat més dura.
Terelu va voler saber de primera mà com havia estat la vida de la seva companya lluny de Telecinco, i el que va escoltar la va deixar desarmada. Lydia no es va guardar res i va explicar que havia estat trencada per dins. Les seves paraules van emocionar la Campos, i també tota l'audiència, que va poder veure una col·laboradora en la seva faceta més humana i vulnerable.
Les declaracions de Lozano es van convertir ràpidament en tendència a les xarxes socials. Molts usuaris van destacar la seva valentia a l'hora de reconèixer públicament les seves debilitats i van aplaudir la seva capacitat de resiliència. Altres van subratllar el caràcter simbòlic del seu retorn a Mediaset, una mena de tancament de cicle que reforça el vincle històric amb la cadena.