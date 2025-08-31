Felicitat per a Alejandro Rubio, exmarit de Terelu Campos, després del canvi de vida

Alejandro Rubio, exmarit de Terelu Campos, travessa un moment inesperadament serè a la seva vida. Lluny de les ombres del passat, ha aconseguit recuperar el somriure en un any que per a la família Campos està carregat d’emocions.
Avui, coincidint amb l’aniversari de Terelu Campos, el nom d’Alejandro torna a sorgir amb força. La pregunta és inevitable: què ha canviat a la vida d’aquest discret empresari per irradiar ara tanta felicitat?
Alejandro Rubio inicia una etapa sentimental després de la pèrdua de la seva exparella
Durant anys, Alejandro Rubio es va mantenir en un segon pla mentre la seva exdona i la seva filla acaparaven l’atenció mediàtica. Tanmateix, la vida de l’òptic va fer un gir inesperat quan, després de separar-se de Terelu Campos, va trobar de nou l’amor. La seva parella, Beatriz, es va convertir en un pilar fonamental, tant per a ell com per a Alejandra.
Tanmateix, la tragèdia va arribar massa aviat. Alejandro Rubio va haver de travessar un dels moments més durs de la seva vida en confirmar-se la malaltia de Beatriz. El càncer colpejava de nou la família Campos, que ja coneixia de prop aquesta batalla.
Alejandro es va bolcar completament en la seva dona, deixant tot en segon pla per acompanyar-la fins al final. El vincle va ser tan profund que fins i tot Alejandra va voler retre-li homenatge. La filla de Terelu porta un tatuatge en record de Beatriz, demostrant l’afecte que li tenia.
"La vida ens ha donat un nou revés", va dir aleshores Terelu Campos a ¡Qué tiempo tan feliz! per anunciar la mort de Beatriz. La dona de 37 anys havia perdut la batalla contra un càncer de mama, en el que va ser un cop devastador per a tothom.
Des d’aleshores, la història d’Alejandro Rubio va estar marcada per la resiliència. Es va bolcar en la seva filla i en la seva família, però la petjada d’aquella pèrdua va ser inesborrable. El temps, tanmateix, ha fet la seva feina, i el pare d'Alejandra ha pogut reconstruir la seva vida pas a pas.
El renaixement personal d’Alejandro Rubio s’ha materialitzat en una nova relació. Segons va publicar la revista Lecturas, l’exmarit de Terelu Campos té parella. La confirmació es va produir en una trobada familiar a la qual va assistir Alejandra Rubio juntament amb el nadó i el xicot, Carlo Costanzia.
Tot i que la identitat de la nova parella d’Alejandro es manté en reserva, les imatges demostren que la seva filla manté una relació propera amb ella. La complicitat entre ambdues va quedar reflectida en els gestos captats per les càmeres. Un senyal que l’ex de Terelu Campos ha aconseguit integrar la seva nova il·lusió en l’entorn familiar.
El pas és significatiu. Alejandro sempre ha defensat la discreció, evitant protagonismes mediàtics. Tanmateix, l’estabilitat que transmet en aquesta nova etapa sembla ser fruit d’un amor allunyat dels focus i centrat en el que és important.
L’arribada del fill d’Alejandra Rubio consolida la unió familiar
El naixement del seu net, fruit de la relació entre Alejandra Rubio i Carlo Costanzia, ha suposat un altre motiu d’alegria. Alejandro va ser un dels primers a arribar a l’hospital el dia del part. Nerviós i emocionat, va voler conèixer com més aviat millor el petit Carlo, a qui ja considera el seu major orgull.
Aquest moment va reforçar els llaços familiars. Tant Terelu Campos com Alejandro es van organitzar per ser-hi presents sense interferir en la intimitat de la parella. El gest de suport reflecteix la bona relació que mantenen com a pares i, ara, com a avis.
En absència de la Terelu, durant la seva participació a Supervivientes 2025, Alejandro va aprofitar per estar més present a la vida de la seva filla. Se’l va veure compartint temps amb Alejandra Rubio, el seu net i el seu gendre, Carlo Costanzia. Segons es va publicar, la relació entre ells és cordial, cosa que sens dubte afavoreix l’estabilitat familiar.
Alejandro Rubio gaudeix d’estabilitat també en l’àmbit professional
Més enllà de l’àmbit personal, Alejandro Rubio viu un moment estable en el terreny laboral. Els seus negocis a Madrid van a bon ritme, consolidant la seva faceta empresarial. Aquest equilibri professional, unit a la seva nova vida sentimental i al seu paper d’avi, reforça la imatge d’un home que ha sabut refer-se.
En un entorn mediàtic on la discreció és cada cop més difícil, Alejandro ha optat per mantenir-se al marge de polèmiques. La seva prioritat és la seva família i la seva nova parella, amb qui comparteix moments lluny de les càmeres.
No hi ha dubte que la vida d’Alejandro Rubio demostra que després de la pèrdua i el dolor sempre pot sorgir una nova esperança. Avui, l’exmarit de Terelu Campos gaudeix d’una etapa marcada per l’amor, l’estabilitat laboral i l’arribada del seu net. La pregunta és inevitable: serà aquest l’inici definitiu de la felicitat plena per a Alejandro Rubio?