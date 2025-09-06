Marc Ribas dona una informació molt útil sobre el menjar picant: Ell ho fa

Marc Ribas s'ha convertit en un dels rostres més populars de la televisió catalana. El seu pas per Cuines i el posterior salt a Joc de Cartes l'han consolidat com a referent gastronòmic. El xef combina la seva agenda televisiva amb la gestió del seu restaurant a Terrassa. “Treballo unes 72 hores a la setmana”, ha confessat recentment.
Una passió pels sabors extrems
El presentador no amaga la seva debilitat pels plats intensos. Reconeix que gaudeix especialment amb els sabors forts, els contrastos i, sobretot, el picant. En programes recents ha fet broma amb la seva resistència davant bitxos i xilis. Fins i tot en un dels capítols s'enfrontà a menús extremadament picants.
Aquell episodi del 5 de febrer cercava el restaurant més picant del Baix Llobregat. La tensió fou màxima perquè cada nota canviava la classificació final. Finalment, el guanyador fou el restaurant San Taco, de Santa Coloma de Cervelló. Més enllà del resultat, va quedar clar que Ribas resistia el picant com pocs.
El que desperten els bitxos
El xef ho explica amb entusiasme: “Hi ha bitxos que piquen molt, però a mi m'agrada perquè et desperten les papil·les gustatives”. Per a ell, el picant no és només sabor, és també sensació. Una experiència que barreja plaer, dolor i alegria en un mateix mos. Aquesta barreja fa que alguns l'estimin i altres el rebutgin.
Tanmateix, no tothom pot suportar aquesta intensitat a la boca. Què fer quan l'ardor es torna insuportable i sembla cremar? Aquí és on Ribas comparteix el seu consell més esperat i revelador. Un truc que ell mateix utilitza i recomana als altres.
El truc infal·lible per sobreviure al picant
Marc Ribas assegura que el millor aliat contra el picant és el iogurt. Explica que “acompanyar el menjar amb salsa làctica redueix la intensitat”. El secret és en la caseïna, proteïna que actua com a detergent natural. D'aquesta manera, neutralitza la capsaïcina responsable de l'ardor a la boca.
Per això moltes cuines del món combinen picant amb derivats làctics. Des del raita indi fins a salses de iogurt mediterrànies, la lògica és la mateixa. El làctic calma la boca molt millor que l'aigua. Una solució pràctica i senzilla per a qui gaudeix malgrat que pateixi amb el picant.
El seu plat picant preferit
Marc Ribas confessa que el seu menjar picant preferit és el “cap i pota”. Afirma que la combinació de gelatina i picant el fa únic. El prepara de manera “extrapicant”, intensificant el sabor al màxim. A les xarxes, aquest plat ha generat debats encesos entre seguidors i detractors.
El xef insisteix que aguanta el picant amb naturalitat. Però reconeix que no es tracta de competir, sinó de gaudir. Per a ell, el secret és combinar intensitat amb equilibri. I ara, gràcies al seu truc, qualsevol pot atrevir-se a tastar-lo.
El debat segueix obert
El vídeo on revela el seu consell acumula milers de comentaris. Alguns usuaris aplaudeixen l'alegria que el picant aporta als plats. Altres asseguren que el prefereixen en nivells baixos per no patir. La discussió confirma que el picant divideix a parts iguals.
Sigui com sigui, Marc Ribas ja deixà clar el seu missatge. El picant és passió, energia i un repte sensorial constant. Amb un iogurt al costat, qualsevol pot animar-se a experimentar-lo. Al final, es tracta de convertir l'ardor en pura diversió gastronòmica.