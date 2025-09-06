Josep María Mainat (79 anys), així llueix sense perruca

Josep Maria Mainat ha fet un pas inesperat i valent. L'antic integrant de La Trinca va decidir mostrar-se completament calb en públic. El gest, compartit a les xarxes socials, ha causat un gran impacte. Han passat més de cinquanta anys veient-lo sempre amb cabells.
La imatge, publicada a Twitter, mostra Mainat sense la seva habitual perruca. Molts el recorden com “el ros” del grup musical català. Altres l'identifiquen com a productor televisiu i divulgador científic incansable. Ara, amb 79 anys, no dubta a mostrar la seva realitat.
Una vida marcada per reptes
El productor sempre ha lluitat contra diferents desafiaments personals i professionals. Va superar un mediàtic divorci i una complicada batalla judicial amb la seva exdona. A més, afronta la paternitat en solitari de dos fills petits. Aquesta situació el motiva a cuidar-se i endarrerir el pas del temps.
En entrevistes ha confessat que pren suplements vitamínics diàriament per mantenir-se jove. També ha canviat la seva dieta, ha perdut pes i llueix nova dentadura. L'obsessió per aparentar menys edat forma part de la seva rutina. Ara s'hi afegeix la gestió de la seva calvície amb naturalitat.
Una revelació poc comuna en famosos
Mostrar-se calb després de dècades amb perruca no és habitual. Molts famosos recorren a pròtesis capil·lars per ocultar la pèrdua de cabell. A Catalunya és recordat el cas d'Alfonso Arús, presentat sempre amb perruca. Amb el temps, fins i tot ell va assumir que quedava millor sense.
Mainat, en canvi, havia insistit a mantenir la imatge rejovenida. Per a ell, la perruca era una solució pràctica i estètica. Tanmateix, l'estiu va desgastar l'implant després de banys i exposició solar. Per això va decidir retirar-la, reparar el sistema i mostrar el procés complet.
Un procés explicat sense complexos
El mateix Mainat va explicar amb detall el procediment a les seves xarxes. Va descriure com es desenganxa l'implant, s'afeita el poc cabell, es repara la pròtesi i finalment es torna a col·locar. Tot això requereix manteniment constant per garantir un aspecte convincent.
“Avui toca perruqueria i posada a punt de l'implant capil·lar”, va escriure. Amb ironia va assenyalar que li resulta més còmode que un empelt. Va criticar que les operacions quirúrgiques són cares, invasives i llargues. En el seu cas, prefereix la solució pràctica d'una perruca renovada.
De músic a productor i divulgador
La trajectòria de Mainat abasta música, televisió i ara divulgació científica. Com a membre de La Trinca va ser part de la cultura popular catalana. Més tard, al costat de Toni Cruz, va crear formats televisius d'enorme èxit. Ara dedica temps a comunicar sobre ciència i envelliment.
En aquesta nova faceta, també parla de si mateix sense embuts. Reconeix obertament la lluita contra el pas del temps i la vellesa. La seva motivació principal són els seus fills, Jana i Joan Ramon. Amb gairebé vuitanta anys, vol estar present el màxim temps possible.
Una foto que trenca estigmes
L'impacte de la foto rau en la sinceritat del gest. El públic està acostumat a veure Mainat amb cabell durant dècades. Ara, en mostrar-se calb, trenca amb un estigma social estès. La calvície continua sent un tabú per a molts homes famosos.
La reacció dels seus seguidors va ser immediata i molt positiva. Diversos comentaris van destacar la valentia de mostrar-se tal com és. Altres van aplaudir la coherència d'algú que sempre ha defensat la ciència. Amb aquest gest, Mainat demostra que l'autenticitat també rejoveneix.
El temps i la imatge pública
El cas reflecteix com envelliment i imatge pública s'entrellacen en celebritats. Alguns opten per cirurgia estètica, tints o perruques per aparentar joventut. Mainat, en canvi, ensenya que la vellesa es pot assumir amb naturalitat. La seva decisió pot inspirar altres a deixar els complexos.
Al final, el seu missatge és clar: no cal témer mostrar la realitat. Ni l'edat ni la calvície haurien de ser motiu de vergonya. Amb humor i sinceritat, Mainat ha obert un debat sobre aparences. I ho ha fet amb la mateixa proximitat que sempre l'ha caracteritzat.