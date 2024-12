Llucià Ferrer, estrella de TV3 s'obre davant d'Albert Om: 'No vull que els meus fills...'

per Sergi Guillén

La jornada d'ahir va estar marcada per una nova edició de La Marató de TV3, un esdeveniment solidari que cada any mobilitza milers de persones a tota Catalunya. Aquesta edició va tenir un enfocament especial en les malalties respiratòries, una temàtica que afecta milions de persones a tot el món.

Figures conegudes de la cadena catalana van participar-hi, aportant les seves històries i reflexions personals per conscienciar l'audiència. Entre les cares destacades hi va haver Llucià Ferrer, un dels presentadors més carismàtics de TV3, que va compartir un testimoni impactant.

La Marató va tornar a ser un èxit rotund, no només per la recaptació, sinó també per les diferents veus valentes que van donar visibilitat als reptes de la salut pulmonar.

"No vull que els meus fills em recordin fumant"

Aquest any, la iniciativa solidària va buscar sensibilitzar sobre la importància de cuidar els pulmons i evitar hàbits nocius, com el tabaquisme. Llucià Ferrer va sorprendre amb una confessió personal que va emocionar el públic.

A la seva xerrada amb Albert Om, Llucià Ferrer es va sincerar sobre un dels moments més difícils de la seva vida. El presentador va confessar que va decidir deixar de fumar, motivat en gran part pels fills.

"No vull que els meus fills em recordin fumant", va declarar Ferrer visiblement emocionat. Aquesta frase resumeix l'impacte que el tabaquisme va tenir a la seva vida i la necessitat d'un canvi per protegir la seva salut i la imatge que deixa a la família.

Llucià Ferrer va relatar un episodi viscut l'any 2009, quan una greu infecció pulmonar el va obligar a estar ingressat durant més de vint dies a l'Hospital Clínic. "Em van treure sis litres de pus del pulmó esquerre", va explicar, recordant com va ser de complicat aquell moment.

L'experiència, encara que dura, no va ser suficient perquè deixés el tabac immediatament. Durant anys, va continuar fumant, malgrat les seqüeles que li van quedar.

L'impacte de la malaltia pulmonar

Arran d'aquella infecció, Llucià va desenvolupar bronquièctasies, una condició que debilita el pulmó i ho fa propens a pneumònies recurrents. "La planta 7 de la Vall d'Hebron és com la meva segona casa", va dir fent broma, fent referència a les vegades que va haver de ser ingressat.

Tot i les operacions i el patiment, el presentador va reconèixer que recaure en l'hàbit del tabac ha estat una lluita constant.

Durant l'entrevista, també va relatar com els metges li van proposar d'extirpar una part del pulmó afectat per millorar-ne la qualitat de vida. "És una operació seriosa, però la doctora Laura i el seu equip em van donar molta confiança", va recordar.

El procés quirúrgic va ser exitós i, encara que la seva capacitat pulmonar va quedar reduïda, Ferrer continua lluitant per mantenir-se actiu i saludable.

Una reflexió necessària

El testimoni de Llucià a La Marató serveix com un recordatori de les conseqüències del tabac i la importància de cuidar la nostra salut. La seva història personal commou i reflecteix una lluita que afecta moltes persones. Ferrer, amb el seu característic sentit de l'humor i la proximitat, va deixar un missatge clar: mai no és tard per començar de nou.

La Marató d'aquest any ha tornat a complir la seva missió. Recaptar fons, conscienciar i, sobretot, emocionar una societat que cada any demostra la seva solidaritat.