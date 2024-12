Mari Pau Huguet, la millor presentadora de les Campanades de TV3, moment mític

per Sergi Guillén

Mari Pau Huguet és una de les cares més icòniques de TV3. Amb una carrera consolidada, ha estat una de les presentadores més estimades de Catalunya. Des dels inicis, ha participat en programes de gran èxit i en moments clau de la televisió pública catalana.

La seva professionalitat i carisma la van convertir en un referent de la cadena. Ha estat una figura clau en la cobertura d'esdeveniments especials, com ara les campanades de final d'any. Durant els anys 90, Mari Pau va ser la cara que molts catalans veien per acomiadar l'any vell i donar la benvinguda al nou.

Tot i això, el 31 de desembre de 1996,Mari Pau Huguet va protagonitzar un moment inesperat. Aquest incident, emès en directe durant les campanades, ha esdevingut un clàssic de la televisió catalana.

Una bola de neu en ple directe

Tot passava a la retransmissió de final d'any de TV3 des d'una localització festiva i nevada. Mari Pau Huguet, abrigada contra el fred, intentava mantenir la professionalitat davant de la càmera. Enmig de la seva intervenció, un espontani va llançar una bola de neu que va impactar directament a la presentadora.

| YouTube

Tot i el desconcert inicial, Mari Pau Huguet va reaccionar amb elegància i simpatia. L'escena es va resoldre ràpidament, deixant un somriure a l'audiència.

El moment va ser breu, però suficient per quedar gravat a la memòria col·lectiva de Catalunya. Aquella retransmissió ha estat recordada i compartida durant dècades, convertint-se en un dels moments més icònics de TV3.

El vídeo de l'incident ha circulat per xarxes socials i recopilatoris televisius. Cada any, torna a reaparèixer com a part de les anècdotes clàssiques de la nit de cap d'any catalana. Aquest episodi demostra l'esperit festiu de la celebració, encara que amb un toc de sorpresa inesperat.

Les campanades a TV3, una tradició

Des dels seus inicis, TV3 ha ofert les campanades de final d'any a tots els catalans. La cadena ha confiat en diverses personalitats televisives per acompanyar el públic en una nit tan especial. Mari Pau Huguet, Ramon Pellicer i, més recentment, Toni Cruanyes han estat alguns dels encarregats d'aquesta tradició anual.

Aquest any, Laura Escanes i Miki Núñez seran els encarregats d'acomiadar el 2024 a TV3. La parella ja va presentar les campanades l'any passat i va aconseguir una gran acollida per part de l'audiència catalana.

| TV3

Laura Escanes, influencer i presentadora, va aportar frescor a la retransmissió, mentre que Miki Núñez, cantant i artista, va conquistar el públic amb la seva naturalitat i simpatia. La combinació de tots dos va resultar un èxit i TV3 ha decidit repetir la fórmula per tancar l'any de la millor manera.

Cada 31 de desembre, l'audiència de TV3 espera expectant els darrers minuts de l'any. La cadena pública ha sabut combinar professionalitat i entreteniment en aquesta data tan assenyalada. Any rere any, la retransmissió aconsegueix emocionar milers de catalans.