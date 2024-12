Pilarin Bayés resumeix la solidaritat catalana amb una frase clau: 'Avui és el dia...'

per Pol Nadal

La Marató de TV3 s'ha consolidat com a un dels esdeveniments solidaris més importants de Catalunya. Aquest any, el programa ha recaptat fons destinats a la investigació de les malalties respiratòries, un problema que afecta milions de persones a tot el món. La Marató, a més de recaptar diners, promou la conscienciació social i subratlla la importància de la solidaritat col·lectiva.

Participació de Pilarín Bayés

Entre els milers de voluntaris que fan possible l'èxit de La Marató, Pilarín Bayés ha destacat un cop més. La coneguda il·lustradora catalana, estimada per generacions de catalans, no ha faltat a la cita amb la solidaritat. Asseguda juntament amb altres voluntaris, ha atès trucades telefòniques dels que fan donacions. En la seva intervenció, Pilarín va resumir l'esperit de l'esdeveniment amb una frase que ha emocionat tothom: "Avui és el dia que els catalans són més bonics".

La participació de Pilarín no ha estat casual. Porta gairebé totes les edicions col·laborant amb La Marató. Com ella mateixa va explicar, només ha faltat dues vegades. Una va ser per motius personals, ja que el seu marit era a l'hospital. L'altra, per una simple distracció. Però la resta d'anys, la seva presència ha estat incondicional i ha esdevingut un símbol de compromís i generositat.

En una breu conversa durant el programa, Pilarín va explicar amb la seva habitual simpatia com viu aquestes jornades solidàries. Va assegurar que el seu telèfon no parava de sonar i que, encara que el seu ritme sigui una mica més lent, ho fa amb tota la il·lusió del món. "A vegades costa una mica, però anem tirant endavant", va dir fent broma, provocant els somriures dels que l'escoltaven.

La Marató és més que un programa de televisió. És un exemple de com un territori sencer es pot unir per una causa comuna. Des de la seva creació el 1992, ha esdevingut un referent de la televisió pública catalana. Cada any, milers de persones col·laboren amb donacions, activitats solidàries i aportacions econòmiques que ajuden a finançar la investigació mèdica.

| ACN, Instagram, XCatalunya

Solidaritat dels catalans

El testimoni de Pilarín Bayés en aquesta edició ha estat especialment emotiu. La seva frase ha calat profund entre els espectadors i els col·laboradors: "Avui és el dia que els catalans són més bonics". Aquestes paraules reflecteixen l'orgull d'una societat que no dubta a bolcar-se quan més cal.

Pilarín Bayés, a més de ser una figura estimada, simbolitza els valors de generositat i de dedicació. La seva tasca com a il·lustradora ha deixat empremta a la cultura catalana. La seva participació a La Marató demostra que segueix sent un referent, no només a l'àmbit artístic, sinó també a l'humà.

L'edició d'enguany ha estat tot un èxit. La Marató continua batent rècords de participació i donacions, consolidant el seu paper com a esdeveniment imprescindible. Amb testimonis com el de Pilarín Bayés, queda clar que la solidaritat continua sent un valor fonamental a Catalunya.