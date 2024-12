'Com si fos ahir' del 17 de desembre: El Quique toca fons i la Cèlia diu prou

Darrera setmana d’episodis de ‘Com si fos ahir’ abans de la clàssica aturada per Nadal. En aquest tipus de sèrie s’espera que passin coses importants la darrera setmana, especialment a l’últim capítol. La principal trama de les darreres setmanes ha quedat mig resolta amb l’aparició de l’Ismael però segur que els guionistes tenen alguna sorpresa preparada d’aquí a divendres.

De moment aquest dimarts veurem tres trames. La primera d’elles tindrà a veure amb el què ha passat avui. La Noe s’ha enfadat molt quan ha sabut que l’Ismael va ser qui va atacar la seva mare, la Mari Carmen. La Noe ha pres una decisió dràstica respecte a l'Ismael i això mobilitza els amics per intentar que canviï d'opinió. Es veia a venir que reaccionaria així.

Té un caràcter fort quan passen coses així i és bastant impulsiva. Vol denunciar l’Ismael. L’Eva creu que tard o d’hora cedirà però el Miquel, que no es vol mullar gaire, no ho té tan clar. La Mari Carmen defensa el noi i s'imposa. Tot i així, és evident que la Noe no perdonarà l’Ismael. Almenys ara per ara. Qui també pateix és el Jess. Va ajudar l’Ismael en la seva fugida i té por que els Mossos també l’incriminin d’una manera o altra. Recordem que va estar en un centre de menors pel seu passat delictiu.

| TV3, Malchev, XCatalunya

El retorn del Marc

En una segona trama veurem que el Marc ja ha tornat. Prefereix no parlar-ne, l’experiència d’haver-se quedat tirat a Alemanya no ha estat gens bona. El Marc vol quedar amb l'Etna i per fer-ho, menteix a la Korinna. Recordem que al capítol de divendres hi va coincidir. Per la seva banda, la Korinna convenç el Marcel que l'acompanyi a una fira per comprar un caganer per a la família. Ell no hi vol anar però finalment acaba cedint. Tindrà raó finalment l’Isern i la Korinna i el Marcel acabaran junts?

Problemes greus per al Quique i la Cèlia

Finalment, el Quique es troba fatal per culpa de l'estrès i el metge li dona la baixa. Més tard es presenta amb la Cèlia al dinar de Nadal dels companys. Oportunitat perfecta per al Bolaños per acabar de fer mal. No sabem com però ho aconseguirà: la Cèlia peta.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 17 de desembre de 2024?

El capítol de ‘Com si fos ahir’, el segon de la setmana, començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, que es pot consultar a la seva web, durarà exactament quaranta-un minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també es podrà mirar en diferit aquest i qualsevol dels capítols de les vuit temporades de la sèrie.