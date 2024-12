Conxita, la sogra d'Albert Om, emociona explicant com va superar un càncer de pulmó

La Marató de TV3 és un dels programes solidaris més emblemàtics de Catalunya. Cada any, recapta fons per lluitar contra diferents malalties, conscienciant la societat i visibilitzant els testimonis més impactants. A l'edició del 2024, centrada en les malalties respiratòries, el conductor del programa, Albert Om, va protagonitzar un dels moments més emotius al costat de la seva sogra, Conxita.

Durant l'emissió, Conxita va compartir amb el públic la lluita contra el càncer de pulmó. Un testimoni que va sorprendre molts, ja que la protagonista mai no havia fumat. "Jo no havia fumat mai", va declarar en directe, deixant clar que no esperava patir aquesta malaltia, sobretot pel seu estil de vida saludable i tranquil.

| ACN

Un diagnòstic inesperat

Conxita va explicar com va rebre el diagnòstic quan menys s'ho esperava. Residia a Castellà del Vallès, un entorn net i allunyat de la contaminació. Treballava en una escola i sempre havia cuidat la salut. Per això, en descobrir el càncer de pulmó, la seva sorpresa va ser majúscula. “No m'ho podia creure”, va confessar, recordant el moment en què el metge va confirmar les sospites.

El diagnòstic inicial la va sumir en una tristesa profunda, creient que el final era a prop. Tot i això, les notícies van començar a millorar quan els especialistes li van assegurar que la intervenció quirúrgica era viable. Amb una gran determinació i seguint les recomanacions dels professionals mèdics, Conxita va afrontar l'operació amb valentia.

Una recuperació exemplar

L'operació es va realitzar el 18 de gener, i tot just una setmana després, Conxita va tornar a casa seva. La seva cirurgiana, la doctora Guzmán, va ser clau en el procés, transmetent-li confiança des del primer moment. “M'ho va explicar tot amb un somriure”, va explicar emocionada.

| TV3, Canva Pro

La recuperació no va ser fàcil, però la Conxita es va mostrar com una pacient exemplar. Va fer tots els exercicis respiratoris recomanats i no va deixar de caminar ni un sol dia. Tot i això, no tot va ser un camí de roses. Durant un tractament de quimioteràpia preventiva, el cos no va respondre bé. Va passar 10 dies ingressada a l'hospital, va perdre 10 quilos i va experimentar un considerable deteriorament físic. Tot i això, a poc a poc va aconseguir remuntar.

Els moments més difícils

Conxita també va parlar dels moments més difícils de la malaltia. La paraula “oncologia” va ser un cop dur d'assimilar. Durant tres mesos va viure amb la incertesa de si el càncer havia reaparegut. El dia que la doctora Giné va confirmar que tot estava bé, la Conxita va trencar a plorar. “Escoltar que no tenia res va ser un alleugeriment indescriptible”, va confessar.

Un testimoni que inspira

El relat de Conxita va emocionar tots els espectadors i va deixar un missatge clar: la importància de la detecció precoç i de no perdre mai l'esperança. Albert Om, visiblement emocionat, va recolzar la seva sogra durant tota l'entrevista i va destacar la seva valentia i fortalesa.

La Marató de TV3 va tornar a demostrar la seva capacitat per connectar amb el públic i visibilitzar històries reals. Aquest any, a més de recaptar fons, va oferir testimonis tan impactants com el de Conxita, que, amb la seva experiència, va inspirar milers de persones que lluiten contra malalties similars.