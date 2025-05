Llucià Ferrer deja en evidencia a Xavier Grasset en TV3: El doble

Como es habitual, el experto en comunicación y audiencias, Rocco Steinhauser, ha publicado un tweet en el que repasa las audiencias del día anterior. Aporta datos oficiales, pero también reflexiones personales que comentan buenos o malos datos. Números que demuestran buen trabajo y números que demuestran que es necesario mejorar de manera urgente.

Durante el día 20 de mayo de 2025, el minuto más visto fue durante el Telenotícies Vespre presentado por Toni Cruanyes. En concreto, fue en el minuto 21:46, con una cuota de pantalla de 27,8 % y 519 mil espectadores. No obstante, si miramos por programas, vemos que el concurso 'Atrapa'm si pots' presentado por Llucià Ferrer consigue muy buenos números. Todo lo contrario que un compañero de cadena.

En la otra parte de la moneda está Xavier Grasset. El presentador de La Selva vuelve a caer y a perder confianza. El programa empezó bien en sus inicios, en verano de 2024. Luego perdió confianza y cuando parecía que volvía a ganar adeptos, ha vuelto a bajar.

| TV3, XCatalunya

Victoria de TVE durante la emisión de 'La Selva'

De 18h a 19h no gana Televisió de Catalunya. Gana Televisión Española. A partir de las 19.15h, cuando ya ha empezado el concurso, la audiencia vuelve a cambiar de canal y vuelve a confiar en TV3. O mejor dicho, en Llucià Ferrer. La diferencia de espectadores, en algunas franjas, llega a ser del doble, lo que confirma el buen momento del programa y las dudas que ofrece el formato del magazín.

Futuro de La Selva

Con estos datos, se hace difícil pensar que 'La Selva' continúe durante la temporada que viene. El programa de Xavier Grasset no ha conseguido convencer a la audiencia y queda claro que no sabe aprovechar el tirón de las series anteriores: "Com si fos ahir" y "El paradís de les senyores". Las telenovelas tienen buenos resultados, pero cuando llega el momento del programa de entretenimiento, los catalanes cambian de canal.

A los catalanes les gustan los concursos

En cada episodio, cinco concursantes compiten a lo largo de varias rondas que evalúan sus conocimientos en cultura general y habilidades en pruebas con límite de tiempo. El objetivo es asegurar una de las dos plazas en la gran final, donde los finalistas deben responder preguntas para ascender por una escalera.

| TV3, XCatalunya

Quien alcanza el nivel más alto gana y, si no falla ninguna pregunta, se lleva el bote acumulado. Además, los finalistas pueden decidir si regresan al día siguiente para aumentar sus posibilidades de ganar el bote.

Una de las rondas más emocionantes es "El Minut Final", donde el concursante debe responder correctamente cinco preguntas de diversas categorías en un minuto para llevarse el bote acumulado. Esta prueba ha sido clave en momentos históricos del programa.