L'actriu de 'La que se avecina' embarassada als 46 anys

En el món de la televisió, no és estrany que algun convidat sorprengui amb declaracions que van molt més enllà del guió previst. Tanmateix, el que ha ocorregut aquesta setmana en ple prime time ha aconseguit captar l'atenció de tot el país. Una de les actrius més estimades del panorama nacional, famosa pel seu sentit de l'humor i la seva desimboltura, ha aconseguit deixar sense paraules tant al públic com al presentador d'un dels programes més populars de l'actualitat. El que semblava una entrevista per promocionar una sèrie es va transformar en un moment històric per a la crònica social.

Cristina Castaño anuncia el seu embaràs de set mesos

La protagonista d'aquest inesperat gir és Cristina Castaño, la inoblidable Judith Becker de ‘La que se avecina’. L'actriu va acudir al programa 'La Revuelta', presentat per David Broncano, amb la intenció de parlar sobre el seu nou projecte televisiu. Tanmateix, només aparèixer al plató, Castaño va deixar a tots bocabadats quan, en to divertit, va revelar que està embarassada de set mesos als seus 46 anys.

Amb la seva habitual espontaneïtat, Cristina va trencar el gel comentant entre rialles que no havia tingut temps de portar un regal al programa, però que portava "un incorporat". L'ovació del públic no es va fer esperar i les xarxes socials es van omplir de missatges de suport i felicitacions.

Broncano, que va reconèixer haver dubtat si mencionar-ho per evitar malentesos, va acabar bromejant amb l'actriu i celebrant amb ella l'emocionant moment. Castaño va confessar que viu aquest embaràs com un autèntic regal i que, encara que encara no ha volgut saber el sexe del nadó, està desitjant descobrir-ho quan neixi, probablement a l'agost.

Durant la xerrada, Cristina també va fer referència al procés personal que l'ha portat fins aquí. Sense parella coneguda actualment, ha defensat la llibertat de decidir quan i com viure la maternitat, una qüestió que cada vegada més dones aborden amb naturalitat, independentment de la seva edat.

David Broncano, conegut pel seu humor directe, va explicar que no sol preguntar mai per embarassos per evitar ficar-se en assumptes delicats, una postura que molts espectadors han agraït per considerar-la una mostra de respecte. La pròpia Cristina va aprofitar el moment per reflexionar sobre la pressió social a la qual s'enfronten les dones quan es parla de maternitat i edat, insistint que cada dona ha de poder prendre les seves decisions sense judicis aliens.

Cristina Castaño, que en els últims anys ha compaginat la seva carrera en televisió, cinema i teatre —amb èxits recents com ‘Toy Boy’, ‘Rapa’ i la imminent ‘Lume’—, va reconèixer entre bromes que “les hormones de l'embaràs fan una feina estupenda” i que afronta aquesta nova etapa “amb molta il·lusió i total independència”.

Més enllà de la sorpresa, la confessió de Cristina Castaño posa de relleu el seu caràcter obert i la seva capacitat per trencar motlles. Gallega d'origen i neboda del recordat Pepe Domingo Castaño, l'actriu ha demostrat sempre una gran soltura per afrontar tant reptes professionals com personals. En aquesta ocasió, el seu embaràs es converteix en un exemple per a moltes dones que també desitgen ser mares passats els 40, normalitzant una realitat cada vegada més present en la societat espanyola.

Cristina, a més, no ha deixat que aquest important canvi personal freni la seva activitat professional. Continua en plena promoció de ‘Lume’, una sèrie gallec-portuguesa en la qual interpreta a una periodista tenaç, paper que arriba en un moment vital molt especial per a ella.