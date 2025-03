El CAC deixa en evidència TV3 amb Toni Cruanyes al capdavant de l'escàndol

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha instat la direcció de TV3 a definir quins són els criteris per donar a conèixer novetats editorials en "moments clau" com la campanya de Sant Jordi. En un comunicat, l'ens regulador explica que l'any passat ja es va posar en contacte amb TV3 després d'haver rebut queixes sobre la presència de llibres d'autors que són treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

El CAC ha informat que va analitzar els programes de TV3 durant la festa i que un 22% a qui s'havia donat veu tenia relació professional i un d'ells, que apareixia en quatre ocasions, era presentador d'informatius. Fonts del 3Cat indiquen que la informació emesa respon sempre a "criteris periodístics".

El CAC va concloure que si bé la pràctica descrita no suposava una vulneració de la normativa, veia necessària "una reflexió profunda sobre els criteris que s'empren per a la consideració de fet noticiable en matèria de difusió d'obra literària". El 4 de juliol el CAC ja va demanar a TV3 quins eren els criteris que s'aplicaven en aquest àmbit informatiu, petició que ara reitera el president del CAC.



"A les portes d'un nou Sant Jordi s'inicia un període d'alta activitat editorial que ha començat a fer-se visible als mitjans de comunicació. Amb absolut respecte per les competències que teniu assignades sobre la decisió dels continguts de la programació, us recordem les obligacions de servei públic que teniu tant en matèria de pluralisme com en matèria de difusió i promoció de la cultura", comenta el president del CAC a la carta enviada al director de TV3, Sigfrid Gras.

Toni Cruanyes i el seu nou llibre

Igual que en altres ocasions, el llibre escrit pel presentador del Telenotícies Vespre i periodista estrella de TV3 serà dels més venuts. El de Canet de Mar porta setmanes promocionant-lo. No només en altres mitjans de comunicació, com Rac1. En aquest sentit no hi hauria cap problema, ja que es tracta d'un mitjà de comunicació privat.

El problema és quan s'utilitzen programes de TV3, com el Més 324 per promocionar el llibre de qui és el seu presentador estrella. Una actuació que és una clara discriminació amb el centenar d'escriptors que presenten les seves obres per Sant Jordi.

'La dona del segle'

Toni Cruanyes rescata la història de les dones de la seva família. Més enllà dels records d'infància, s'endinsa en la psicologia de tres noies joves, nascudes el 1900, 1928 i 1954, que en un moment determinat de la seva vida han de prendre una decisió que les marcarà per sempre més.

És la restitució de la memòria de dones valentes i treballadores, silenciades en un món dominat pels homes. A través de les seves vides, l'autor ofereix una visió íntima i detallada dels canvis socials i històrics que han marcat Catalunya i el món al llarg del segle xx.