Eren amics i ara... Jaime Peñafiel dona la puntilla a Joan Carles I

El periodista Jaime Peñafiel, conegut per la seva proximitat a la Casa Reial i el seu estil directe, ha sorprès el públic en criticar obertament el rei emèrit Joan Carles I. En les seves recents columnes, Peñafiel ha expressat el seu desacord amb les accions legals empreses per l'exmonarca contra figures com Miguel Ángel Revilla i Corinna Larsen, suggerint que aquestes decisions podrien perjudicar encara més la seva ja deteriorada imatge pública.

El moviment de l'emèrit

Joan Carles I ha iniciat accions legals contra l'expresident de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, per suposades injúries que, segons l'emèrit, atempten contra el seu honor. La demanda inclou una sol·licitud d'indemnització de 50.000 euros, que es destinarien a Càritas en cas de ser concedits.

A més, ha presentat una demanda a Suïssa contra la seva excompanya sentimental, Corinna Larsen, reclamant la devolució de 65 milions d'euros que, segons ell, li van ser lliurats en custòdia i no com un regal, com ella sosté.​

Aquestes accions legals han generat controvèrsia, especialment per l'elecció dels tribunals i el moment en què es presenten, coincidint amb el 50 aniversari de la proclamació de Joan Carles com a rei. La reaparició pública de l'emèrit en esdeveniments com el Gran Premi de Bahrain ha intensificat el debat sobre el seu paper en la societat espanyola actual.​

De Juancarlista a crític

Jaime Peñafiel, qui durant anys va defensar la figura de Joan Carles I, ha manifestat la seva desil·lusió davant les recents decisions de l'exmonarca. En les seves columnes, ha recordat moments clau com l'abdicació de Joan Carles el 2014, suggerint que la seva família i l'entorn polític desitjaven la seva retirada definitiva de la vida pública. Peñafiel ha qualificat les demandes actuals com a perjudicials per a la monarquia i ha qüestionat la percepció de l'emèrit sobre les seves pròpies accions.

"Amb motiu de les demandes que està emprenent el Rei emèrit Joan Carles i que, al meu criteri, tant li van a perjudicar, recordo aquell 18 de juny de 2014, la trista cerimònia celebrada al Palau Reial, on signava la seva abdicació en un document que, pel que sembla, poc interessava, perquè l'aleshores vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, el va trobar abandonat a la taula on s'havia signat", assegura el periodista.

D'altra banda, el periodista José Antonio Zarzalejos ha assenyalat que Joan Carles podria estar experimentant un deteriorament cognitiu lleu, cosa que afectaria la seva capacitat per avaluar adequadament les seves decisions i comprendre les conseqüències dels seus actes. Aquesta situació podria explicar, en part, l'elecció d'iniciar accions legals que han estat àmpliament criticades per diversos sectors de la societat.​

El jutge José Castro també ha expressat la seva opinió sobre les demandes, qualificant-les de "francament indecents" i qüestionant la legitimitat que Joan Carles busqui protecció judicial per a un honor que, segons ell, no ha sabut preservar.