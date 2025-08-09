Letizia Ortiz en shock por lo que hace Leonor con su padre: 'Cada vez...'

La escena fue veraniega, luminosa y medida al milímetro. Jardines de Marivent, focos, saludos y sonrisas. Sin embargo, entre la coreografía oficial se coló un detalle que captó miradas y cambió la conversación. Días antes, otra imagen, esta vez en el muelle, ya había insinuado el mismo guion.

El pasado 4 de agosto, la Casa Real reunió a unos seiscientos invitados en la recepción estival de Marivent. Allí, Leonor y Sofía debutaron como anfitrionas junto a sus padres, protagonizando parte del acto en un gesto de continuidad institucional que no pasaba por alto desde Palma.

La presencia de la reina Sofía completó la foto de familia más esperada del verano. Una Reina Sofía que estuvo a punto de no acudir por el delicado estado de salud de su hermana Irene.

| XCatalunya, elnacional.cat

En Marivent y en el muelle: los gestos de Leonor con Felipe VI que ponen de los nervios a Letizia

Las cámaras captaron miradas cómplices y conversación fluida entre Felipe VI y la princesa de Asturias durante la recepción. Las imágenes, difundidas en video, alimentaron el comentario público: él cediéndole espacio y foco; ella respondiendo con naturalidad y aplomo. La escena reforzó una idea que venía gestándose durante la estancia en Mallorca.

Esa lectura se consolidó en el Real Club Náutico de Palma, cuando Leonor acudió por sorpresa a la Copa del Rey para acompañar a su padre antes de competir con el Aifos 500. Saludó a tripulaciones femeninas, posó con regatistas y despidió al Rey con un gesto cariñoso. Incluso hubo una anécdota captada en televisión: al intentar salir por el lugar equivocado, Felipe le indicó la salida entre risas. Nada solemne, muy familiar.

Letizia en alerta

Mientras el foco náutico apuntaba a Felipe y Leonor, Letizia Ortiz mantenía su ruta propia en la isla. La Reina presidió la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, entregó el Master of Cinema a Alberto Iglesias y volvió a exhibir su perfil cultural, anclado cada verano en Palma. No es ningún secreto que la relación entre los Reyes de España no es buena.

| Casa Real, XCatalunya

Jaime del Burgo, ex pareja de la hermana de Letizia, asegura que fue amante de la Reina durante bastante tiempo. Unas afirmaciones a las que Jaime Peñafiel, gran experto en Casa Real, da crédito. A partir de ahí han aparecido otros amantes en la lista, aunque no confirmados.

La relación es un paripé, pero hasta ahora Letizia ejercía un gran control sobre sus hijas. Leonor y Sofía tienen necesidad de independencia y el hecho de que la mayor tenga mejor relación con su padre que con ella, la inquieta.

| Casa Real, XCatalunya, WEBTECHOPS LLP

La lectura de “acercamiento” entre padre e hija convive con un dato estructural: Leonor viene de cerrar una etapa clave en su formación castrense. En julio concluyó su periodo naval, con imposición de la Gran Cruz del Mérito Naval en Marín, y tras el verano iniciará su tercer curso en la Academia General del Aire. El encaje institucional de sus apariciones en Mallorca responde también a esa hoja de ruta pública.

Reacciones en redes y cautela en Zarzuela: del “cada vez más” a la prudencia

El comentario más repetido en redes fue sencillo: “cada vez más con su padre”. Esa frase sintetiza sensaciones, no comunicados. Zarzuela evita alimentar interpretaciones sobre dinámicas privadas y se limita a difundir imágenes y actos. Pero la realidad es clara, Felipe y Letizia hacen vidas separadas y la Reina española ve como pierde el control sobre muchas cosas.