Letícia Ortiz se'n va de vacances amb el seu amant: On és Felip VI

La posada en escena a Mallorca ha estat impecable. De cara a l'opinió pública, és clar. La realitat és ben diferent. L'estiu dels Borbons torna a mostrar dues agendes i pocs gestos compartits. L'etiqueta “romanç” ha tornat al debat digital i ho ha fet amb força.
Després de la foto oficial i els compromisos de rutina, la pregunta va quedar flotant: se'n van junts o cadascú pel seu compte? Aquesta vegada, tot apunta a una desconnexió per separat. I el destí que més sona per a ella no és a Espanya.
Mallorca, protocol a mitges i només dues imatges de família
Felip VI va aterrar el cap de setmana del 26 de juliol i es va bolcar amb la 43a Copa del Rei de vela, primer a l'aigua i després en el lliurament de trofeus del 2 d'agost. Letícia va arribar dies després amb Leonor i Sofia i va tancar l'edició més multitudinària de l'Atlàntida Mallorca Film Fest el diumenge 3. Dos actes, dos escenaris i dos camins que gairebé no es van creuar.
La gran foto conjunta va ser el dilluns 4, a la recepció de Marivent, amb uns 600 convidats i la reina Sofia al costat. Un moment solemne que va servir per a l'àlbum, no per dissipar dubtes sobre la vida en parella. Les filles van debutar com a amfitriones, però la complicitat matrimonial no va millorar.
Grècia a l'horitzó: el que se sap del viatge privat de Letícia
Diverses cròniques situen ja Letícia a Grècia per a una escapada privada. Altres versions apunten a l'illa de Spetses, amb reserva en una vila vinculada al voltant de la família reial neerlandesa. No hi ha confirmació de Zarzuela i convé subratllar-ho: es tracta d'informació de societat, no de comunicació oficial. A les xarxes, el run-run es va accelerar des de la clausura del festival.
El component “escàndol” s'alimenta només si hi ha foto. De moment, no n'hi ha. El que sí que existeix és un canvi de dinàmica: abans de l'estiu solien encadenar Mallorca amb un viatge conjunt. Aquest any, tot indica que cadascú ha decidit el seu propi descans.
Felip VI, de Palma a Madrid: Sofia i Irene al centre dels seus plans
El Rei va abandonar Mallorca a mitja setmana rumb a Madrid per a acompanyar la seva mare, pendent al seu torn de la delicada situació d'Irene de Grècia. És un moviment coherent amb la seva agenda privada i amb el to familiar d'aquestes dates. En paral·lel, Mallorca va quedar sacsejada avui pel greu atropellament del músic Jaime Anglada, amic del monarca, notícia que ha tenyit de preocupació el final de la Copa.
“Amant”? Rumor viral, silenci oficial i l'hemeroteca com a context
La paraula “amant” torna per la via de les xarxes, no d'un part oficial. L'origen de l'última onada es remunta al desembre de 2023, quan Jaime del Burgo, exparella de la germana de Letícia, va publicar i després va esborrar missatges que van incendiar la conversa. Aquell episodi es va viralitzar, però no va desembocar en proves verificables ni en confirmacions institucionals. Avui, la situació és la mateixa: soroll, hipòtesis i silenci. L'amant, en aquest cas, seria un altre.
A aquesta narrativa s'hi suma la lectura crítica de cronistes com Pilar Eyre, que defineix el matrimoni com una “entente” que funciona per objectius i no per afecte. Una interpretació que casa amb el que s'ha vist aquest estiu: coordinació pública, però agendes separades.
La princesa Leonor i la infanta Cristina són conscients de tot això. De fet, l'hereva al tron s'ha mostrat últimament més propera al seu pare que a la seva mare. Un fet que ha començat a inquietar Letícia Ortiz. La reina espanyola, que sempre ho té tot sota control, veu com algunes coses se li escapen de les mans.