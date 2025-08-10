Letizia Ortiz se va de vacaciones con su amante: Dónde va Felipe VI

La puesta en escena en Mallorca ha sido impecable. De cara a la opinión pública, claro. La realidad es bien diferente. El verano de los Borbón vuelve a mostrar dos agendas y pocos gestos compartidos. La etiqueta “romance” ha regresado al debate digital y lo ha hecho con fuerza.

Tras la foto oficial y los compromisos de rutina, la pregunta quedó flotando: ¿se marchan juntos o cada uno por su lado? Esta vez, todo apunta a una desconexión por separado. Y el destino que más suena para ella no está en España.

Mallorca, protocolo a medias y solo dos imágenes de familia

Felipe VI aterrizó el fin de semana del 26 de julio y se volcó con la 43ª Copa del Rey de vela, primero en el agua y luego en la entrega de trofeos del 2 de agosto. Letizia llegó días después con Leonor y Sofía y cerró la edición más multitudinaria del Atlàntida Mallorca Film Fest el domingo 3. Dos actos, dos escenarios y dos caminos que apenas se cruzaron.

La gran foto conjunta fue el lunes 4, en la recepción de Marivent, con alrededor de 600 invitados y la reina Sofía al lado. Un momento solemne que sirvió para el álbum, no para despejar dudas sobre la vida en pareja. Las hijas debutaron como anfitrionas, pero la complicidad matrimonial no mejoró.

Grecia en el horizonte: lo que se sabe del viaje privado de Letizia

Varias crónicas sitúan ya a Letizia en Grecia para una escapada privada. Otras versiones apuntan a la isla de Spetses, con reserva en una villa vinculada al entorno de la familia real neerlandesa. No hay confirmación de Zarzuela y conviene subrayarlo: se trata de información de sociedad, no de comunicación oficial. En redes, el runrún se aceleró desde la clausura del festival.

El componente “escándalo” se alimenta solo si hay foto. De momento, no la hay. Lo que sí existe es un cambio de dinámica: antes del verano solían encadenar Mallorca con un viaje conjunto. Este año, todo indica que cada cual ha decidido su propio descanso.

Felipe VI, de Palma a Madrid: Sofía e Irene en el centro de sus planes

El Rey abandonó Mallorca a mitad de semana rumbo a Madrid para acompañar a su madre, pendiente a su vez de la delicada situación de Irene de Grecia. Es un movimiento coherente con su agenda privada y con el tono familiar de estas fechas. En paralelo, Mallorca quedó sacudida hoy por el grave atropello del músico Jaime Anglada, amigo del monarca, noticia que ha teñido de preocupación el final de la Copa.

¿“Amante”? Rumor viral, silencio oficial y la hemeroteca como contexto

La palabra “amante” vuelve por la vía de las redes, no de un parte oficial. El origen de la última ola se remonta a diciembre de 2023, cuando Jaime del Burgo, ex pareja de la hermana de Letizia, publicó y luego borró mensajes que incendiaron la conversación. Aquel episodio se viralizó, pero no desembocó en pruebas verificables ni en confirmaciones institucionales. Hoy, la situación es la misma: ruido, hipótesis y silencio. El amante, en este caso, sería otro.

A esa narrativa se suma la lectura crítica de cronistas como Pilar Eyre, que define el matrimonio como una “entente” que funciona por objetivos y no por afecto. Una interpretación que casa con lo visto este verano: coordinación pública, pero agendas separadas.

La Princesa Leonor y la Infanta Cristina son conscientes de todo esto. De hecho, la heredera al trono se ha mostrado últimamente más cercana a su padre que a su madre. Un hecho que ha empezado a inquietar a Letizia Ortiz. La reina española, que siempre lo tiene todo bajo control, ve como algunas cosas se le escapan de las manos.