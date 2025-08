El príncep Harry, emocionat: el rumor sobre la seva filla Lilibet és totalment cert

per Angélica Oyarzún

Des de la seva arribada a Montecito, Harry i Meghan han trobat un ritme de vida que els permet prioritzar el més important: la seva família. Per a ells, cada dia amb l'Archie i la Lilibet és una oportunitat de crear records sincers, lluny de les formalitats que un dia els envoltaven.

Tot i que protegeixen la intimitat dels seus fills, de tant en tant comparteixen petites pinzellades del seu dia a dia. Aquests moments espontanis mostren una faceta propera dels Sussex, on els gestos senzills es transformen en instants memorables.

| Instagram, @meghan

Lilibet, la petita estrella que segueix els passos de la seva mare

Un d'aquests moments es va viure amb el llançament d'As Ever, la marca de Meghan. En un vídeo, la Lilibet apareix de la mà de la seva mare, mostrant una naturalitat que va enamorar tothom.

La Meghan va revelar que involucrar l'Archie i la Lili en els seus projectes era una manera d'ensenyar-los el valor de l'esforç. “L'Archie va fer la clausura de rodatge”, va explicar amb orgull, destacant com d'especial va ser tenir els seus fills a prop.

La connexió de la Lilibet amb la natura també forma part de la seva educació. La Meghan va explicar al seu pòdcast com organitzen un petit mercat de pagesos a la seva comunitat, ensenyant als infants que tot té un valor i un esforç al darrere.

| Instagram, @archewell_sussex_

Harry i la seva família celebren el quotidià amb emoció

Per a Harry i Meghan, no calen les grans ocasions per crear moments inoblidables. Les manualitats de Sant Valentí o les tardes de rebosteria s'han convertit en tradicions familiars.

En una d'aquestes sessions, la Meghan va ser captada fent un petó a l'Archie mentre la Lilibet ajudava amb la barreja de galetes. Són instants de felicitat que la parella gaudeix de compartir de manera discreta.

El Harry sempre ha defensat la importància de donar als seus fills una infància lliure i senzilla. Passejades a la platja, jocs al jardí i tardes de contes formen part de la rutina que han escollit com a família.

| Instagram, @meghan

El rumor que confirma l'orgull de Harry

Durant mesos, es comentava entre els seguidors de la reialesa que la petita Lilibet Diana havia heretat el caràcter fort i carismàtic de la seva àvia, la princesa Diana. La Meghan i el Harry han mantingut una vida discreta per als seus fills. Tot i així, les imatges i moments que han compartit confirmen el que molts sospitaven.

Lilibet té un esperit vibrant, espontani i lliure, molt similar al de Lady Di. El Harry, visiblement emocionat, no dubta a reconèixer aquesta semblança. “És una nena amb un esperit lliure, i veure-la créixer d'aquesta manera ens omple d'orgull”, va afirmar en una conversa recent.

Cada gest de la Lilibet, des de les seves entremaliadures a casa fins a la seva desimboltura a Disneyland, reflecteix aquesta espurna especial en la nena. Una cosa que tants recorden de la Diana, convertint aquest rumor en una certesa que el Harry i la Meghan viuen amb felicitat.