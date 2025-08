Un desacord que va encendre les xarxes: la tensió entre Fran i Joan a First Dates

per Mireia Puig

A l'entrega del 30 de juliol de 2025 de First Dates, un sopar a cegues que prometia ser divertit va acabar en confrontació. La cita entre Fran i Joan va derivar en un xoc de personalitats que va transcendir l'incòmode per convertir-se en viral a les xarxes. Des del principi hi va haver senyals d'alarma, però ningú no esperava un final tan brusc.

Bromes constants i actitud despectiva

Fran va entrar al restaurant lluint botes de purpurina, top rosa i abric cridaner. En canvi, Joan va optar per una americana negra i una samarreta blanca. Fran no va trigar a burlar-se'n: “Estem en un funeral?”, va comentar sobre la indumentària sòbria de la seva cita. La tensió va pujar quan Joan va explicar les seves al·lèrgies.

Fran, mofant-se, va preguntar: “Te la menges bé?” i “Què pots menjar?”, en to humiliant. Davant aquestes burles, Joan va romandre reservat i distant. Quan Joan va esmentar que prefereix estalviar abans que viatjar excessivament, Fran va esclatar: “M'avorreixes. O sigui, m'avorreixes”.

| YouTube

Va continuar amb retrets insistents: “Per conèixer una persona, l'únic que demano és diversió. Si aquí ens divertim i al llit ens divertim, en tot ens divertim” Finalment, en la decisió, ambdós van rebutjar continuar coneixent-se. Joan es va negar a acomiadar-se després de la frase final de Fran: “Et veig molt parat, sembla que tinguis un pal ficat pel cul… que tinguis més energia”.

Declaracions públiques i repercussió a les xarxes socials

Tot i que no hi va haver declaracions directes de Fran o Joan després de l'emissió, els comentaris oficials del programa no van trigar a arribar. Tikitakas va alertar sobre l'actitud arrogant del participant i la va contraposar al caràcter més tranquil de Joan, cosa que l'audiència va fer sentir injustament criticada. A les xarxes socials, nombrosos espectadors van condemnar la manca d'empatia i educació de Fran.

Alguns el van qualificar d'insensible i desfasat pel context de cites a cegues. La cita va generar debat sobre la línia entre autenticitat i respecte. Aquesta confrontació recorda altres episodis tensos del programa, on el xoc d'estils supera la química televisiva. En cites anteriors, certs participants han abandonat per comentaris ofensius o actituds inapropiades.

| Cuatro

Un error en el sistema d'aparellament?

Després d'aquest fracàs, la pregunta és si l'algoritme de compatibilitat de First Dates està afinat per evitar parelles amb energies tan oposades. La producció ja ha estat criticada de vegades per portar solters massa diferents amb l'esperança d'un enamorament ràpid que mai arriba. La viralitat de l'episodi també mostra una queixa recurrent: el format potencia moments extrems més que una connexió autèntica.

Els espectadors van assenyalar a plataformes socials que aquest tipus d'enfrontaments poden generar audiència, però a costa d'humiliació. Alguns opinaven que Joan va gestionar la situació amb discreció, evitant caure en retrets públics. Altres van subratllar que programes com First Dates han d'equilibrar l'entreteniment amb el respecte.

No és la primera vegada que es qüestiona el paper dels presentadors per intervenir quan una cita frega l'humiliant. L'episodi de Fran i Joan deixa en evidència com una cita televisiva pot sortir completament del guió. La diferència d'estils va derivar en una vetllada tensa, amb burles que Joan va considerar irrespectuoses i que van acabar destruint qualsevol mínima connexió. La sortida abrupta sense comiat va clausurar una història que ni tan sols va arribar a començar.